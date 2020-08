Svenska Teknikprofiler: Gandalf Distributions VD David Nicander

Svenska Teknikprofiler är en artikelserie där vi intervjuar beslutsfattare och andra profiler från branschen för att ge en inblick i de lokala aktörerna och förutsättningarna.

Gandalf Distribution, inte att missta för trollkarlar från Midgård, har jobbat med distribution av IT-produkter i Sverige i cirka 35 år. Med en omsättning på cirka 1,5 miljarder om året är de något mindre än konkurrenterna Tech Data, Also och Ingram Micro. Istället har de karvat ut en nisch som de i mångt och mycket delar med Captech Extertis där de fokuserar på komponenter så som grafikkort, hårddiskar och moderkort.

Vi skickade iväg ett frågebatteri till David Nicander, nuvarande verkställande direktör på Gandalf. David är ett känt namn i branschen och har hängt med länge, inte minst var han en tongivande kritiker under införandet av privatkopieringsersättningen.

Hej David, kan du berätta lite kort om Gandalfs historia och vad ni gör, vad är era specialiteter, era största varumärken och så vidare?

Gandalf startades 1984, och har en brokig historia. Bolaget var privatägt fram tills noteringen på Stockholmsbörsen 1997, och köptes sedan ut av mig och några kamrater 2002. Vi drev firman privat i 15 år, och blev sedan uppköpta av ELKO sommaren 2017.

Vad är din roll på bolaget och hur har den förändrats genom tiden?

Idag är jag i princip bara VD, men har genom åren i huvudsak varit produktchef inom lagring. Jag har också vikarierat som CFO, och försäljningschef, och har väl egentligen prövat på alla roller inom företaget.

Vad har du själv för relation till hårdvara och teknik idag, är det bara affärer eller har du ett personligt intresse också?

Jag var mer tekniskt intresserad förr, idag tycker jag mest att vår bransch är så fascinerande i det att den hela tiden drivs av mer, bättre, snabbare och billigare. Många tillverkare glömmer tyvärr den enskilde kunden i sin strävan efter utveckling, och de tillverkare som tar fram funktionella produkter som faktiskt har en nytta är de som jag försöker uppmärksamma.

Ni ingår ju numera i Elko-gruppen, vilka effekter har det haft och kan du lite kortfattat beskriva vilka de är?

Elko är en av Europas största distributörer, men en historia som påminner en del om Gandalfs. Man började med komponenter, för att senare utveckla portföljen till att omfatta i princip all konsumentelektronik. För oss har det varit en fantastisk ”winwin”, då vi å ena sidan fått fortsätta köra vårt eget race, på vårt sätt, samtidigt som vi fått tillgång till en mängd nya leverantörer, och den kunskap och expertis som koncernen byggt upp inom alla nya områden.

Vad skulle du säga är de största utmaningarna ni överkommit genom tiderna och vilka

är de största utmaningarna ni står inför just nu?

Det finns många enskilda tillfällen där jag trott slutet var nära, men den enskilt största var nog när ONOFF gick i KK sommaren 2011. Vi hade ett nära samarbete med dem, och hade börjat packa flyttkartongerna då vi skulle flytta till nya lokaler som var 3 ggr större än de gamla, delvis just pga av tillväxten med ONOFF. Vid en första bedömning skulle vi göra en förlust på drygt 8MSEK, och det orsakade en sjysst viktminskning av min hydda, det kan jag lova. Största utmaningen just nu är att erbjuda det bästa lite före alla andra.

Vilka är de största vinsterna eller de saker du är mest stolt över under din tid på

Gandalf?

En av de saker som gör mig glad är faktiskt när vi får spontanansökningar från människor som arbetat med oss, antingen som tillverkare eller som ÅF. Jag tror att vi har lyckats med att bibehålla en väldigt personlig prägel på firman, på gott och ont, och det har skapat en viss kultur där enskilda individer får ta plats, ta ansvar och utvecklas. Ibland räcker inte himlen till, vi verkar trots allt på en extremt konkurrensutsatt marknad, men vi har en väldigt låg personalomsättning, och det känner jag är ett gott betyg till firman som helhet.

Du beskrev en gång i tiden Copyswede som "folk som inte vet vad de sysslar med [som]

sitter med skarpladdade granater" och har varit en uttalad motståndare till

privatkopieringsersättningen. Vad har du rent praktiskt gjort för att påverka situationen och har det förändrats något över tid?

Jag var med i den UMA allians som bildades 2011 för att försöka få Copyswede att förstå hur lite det privatkopierades till Externa Hårddiskar och USB minnen. Jag har i olika omgångar försökt förmå externa parter att förstå orimligheten att en mobiltelefon är att likställa med ett kassettband. Vi försökte få till en frukostträff där samtliga riksdagspartier var inbjudna, detta kort efter att samtliga ungdomsförbund gemensamt uppmanat riksdagen att se över frågan. Vi fick noll anmälningar…

Hur ser du på regeringens besked att de nu ska utreda Copyswede och eventuellt

förstatliga insamlandet av ersättningen?

Äntligen. Självklart skall upphovsrättsinnehavare få en ersättning, men utmaningen idag är ju att vi alla som konsumenter inte längre köper våra filmer och vår musik på CD och DVD, vi streamar den från Spotify eller Netflix som exempel. Att då avgiftsbelägga produkter som inte används överhuvudtaget är ju helt befängt, och drabbar istället en hel bransch, som dessutom skapar en väldigt hård snedvridning av konkurrensen, då CS-avgiften enbart tas ut av Svenska företag. Som en del vet går det ju på Internet att handla från hela Europa, och utländska webshoppar behöver inte betala CS avgift. Upp till 20% "rabatt" bara där.

Vad har du för tips till dem bland våra läsare som vill ta sig in i IT-branschen och vill få utlopp för sitt teknikintresse genom jobbet?

Sök de jobb som går att få, så att du får in en fot i branschen. Många, liksom jag, har börjat sin karriär på lagret, där jag, och många andra visade att vi är skötsamma och ambitiösa, och någon som arbetsgivaren kunde lita på. Är man väl inne, är det många företag som internrekryterar, och då är det självklart att ambitiösa medarbetare får utvecklas!

Läser du själv på SweClockers något och vad är det du mest fastnar för i så fall? Vad hade du önskat att se mer eller mindre av?

Jag önskar mig själv mer tid i julklapp… skämt åsido, jag försöker titta på produkttester, och en del initierade artiklar ni skriver, många gånger fångar ni upp internationella nyheter som jag inte hittar på andra ställen.

Vi vill rikta ett tack till David och Gandalf som tog sig tiden att svara på våra frågor!