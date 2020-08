Ny mjukvara optimerar prestanda i Ryzen-processorer

AMD:s processorer i serien Ryzen 3000 "Matisse" bjuder på ett imponerande steg framåt i prestanda och effektivitet per klockcykel ställt mot föregångaren, mycket tack vare de framsteg som skett i arkitekturen Zen 2. Den som vill maximera prestandan i sin nya processor kan dock få investera tid och ansträngning i att justera inställningar.

Den som vill slippa detta steg får just detta med optimeringsverktyget Clocktuner av välkända profilen 1usmus, som även är känd för sitt arbete med verktyget DRAM Calculator for Ryzen. Clocktuner for Ryzen, eller CTR kort och gott, optimerar inställningar för bättre prestanda utan att öka energikonsumtionen. Mjukvaran fungerar på alla Zen 2-baserade processorer vilket inkluderar både Ryzen 3000- och Threadripper 3000-serierna.

Processen med att uppnå dessa optimeringar är tämligen komplicerad bakom kulisserna, men för användare av Clocktuner är det en enkel historia. Förenklat kan processen beskrivas som att varje individuellt kluster av kärnor, så kallade CCX-kluster, undervoltas. Resultatet blir att kärnorna kan köras snabbare och dessutom med lägre värmeutveckling. Effektuttaget blir också lägre och energibesparande lägen kan också hållas aktiva med optimeringar på plats.

Utöver undervoltningen utvärderar CTR-mjukvaran också kapaciteten för individuella CCX-kluster och anpassar frekvenserna efter vad de mäktar med. Användare kan själva utvärdera hur bra de olika CCX-klustren fungerar med en inbyggd variant av mätverktyget Prime95. Utöver detta kan användare också utvärdera prestanda över en eller flera kärnor via en inbyggd variant av prestandatestet Cinebench R20, där resultaten även visar energieffektivitet som del av resultaten.

Sett till exempel på prestandaresultat levererar 1usmus sådana från två Zen 2-baserade datorsystem. Det ena systemet bestyckas med processorn Ryzen 9 3900X på moderkortet Asus ROG Crosshair VII Hero. Det andra systemet använder istället Ryzen Threadripper 3960X på moderkortet Asus ROG Zenith II Extreme. CTR-optimeringarna levererar här 7 procent bättre prestanda än en Ryzen 9 3900X i standardutförande, med lägre effekt om 1,225 V kontra standardläget 1,312 V.

När det kommer till Ryzen Threadripper 3960X blev prestandaförbättringen 5,2 procent och total energiförbrukning sjönk med 12 W. Även här kördes processorn med lägre effekt på 1,25 V kontra nivån om 1,296 V som systemet kom förkonfigurerat med. CTR-mjukvaran är kompatibel med alla AM4-moderkort, och även i de fall där moderkortet inte tillåter konfigurering av CCX-kluster. Koden ska dessutom vara säker och riskerar inte att bli flaggad som skadlig kod av antivirus-mjukvara.

Den skarpa versionen av mjukvaran är inte tillgänglig än men 1usmus meddelar att den blir tillgänglig som kostnadsfri nedladdning under september månad år 2020, och att en betaversion eventuellt blir tillgänglig innan dess.

