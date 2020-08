TSMC:s 5 nanometer når bättre produktionskvalitet än 7 nanometer

När det kommer till kretstillverkning på en allt krympande nanometerskala handlar framsteg inte bara om att nå högre transistordensitet på liten yta. En aktör behöver också få fram en tillverkningsteknik som genererar stabil kvalitet i producerade kretsar med så få defekter som möjligt per kvadratcentimeter. Andelen kretsar som tillverkas utan att överstiga högsta tillåten defektdensitet är vad som kallas yield.

Hur bra yield en tillverkningsteknik har mäts i antal defekter per kvadratcentimeter, där 0,5 fel per kvadratcentimeter (0,5/cm²) är en typiskt acceptabel defektnivå. Under fjolåret meddelade TSMC att bolaget uppnått hög volymproduktion av bolagets 7-nanometersteknik, där defektnivån sedan dess utvecklats till högst acceptabla 0,09/cm². Under företagets teknikkonferens Technology Symposium meddelar företaget att 5 nanometer uppvisar än bättre resultat, rapporterar Anandtech.

Den nya tillverkningstekniken, som har det interna produktnamnet N5, ligger till grund för volymproduktion av kretsar som tar plats i konsumentprodukter under hösten. TSMC meddelar att defektnivån för N5 är lägre än den var för 7 nanometer (N7) vid samma steg i utvecklingsprocessen. I dagsläget ligger defektnivån för N5 på cirka 0,10 till 0,11/cm², något som sannolikt sjunker ytterligare i takt med att tekniken förfinas under år 2021.

Företagets prognos är därför att N5 kommer leverera fler kretsar med acceptabel defektdensitet till kunder under det kommande året. Enligt TSMC beror den förbättrade effektiviteten på att N5 tillämpar EUV-litografi, vilket reducerar antalet steg i tillverkningsprocessen. Färre steg innebär färre potentiella fel, och där tidigare tekniken DUV innehåller fyra steg innehåller EUV endast ett. Det är goda nyheter för TSMC som lider av välfärdsproblemet att ha fler potentiella kunder och uppdrag än bolagets fabriker har kapacitet för.

Konkurrenten Samsung dras med bekymmer på den egna 5-nanometerstekniken, något som lett till att företaget tappat kunder till TSMC. De första produkterna på TSMC:s N5 väntas bli Apples systemkrets A14 Bionic som tar plats i höstens Iphone 12-uppställning sannolikt följt av företagets första Mac-datorer med ARM-processorer. Under Technology Symposium meddelar TSMC också att bolagets 3-nanometersteknik N3 sjösätts under andra halvan av år 2022.

