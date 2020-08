Bioware ger smakprov på Dragon Age 4

Den kanadensiska spelstudion Bioware är utan tvekan en av de mest välrenommerade när det gäller västerländska rollspel. Men trots att studions spelkatalog innehåller giganter som Baldur's Gate, Mass Effect, Neverwinter Knights och Star Wars: Knights of the Old Republic har studions framgångar varit begränsade de senaste åren. Nästa chans att räta upp skeppet blir Dragon Age 4, som nu visas upp under den i år digitala spelmässan Gamescom.

I en cirka 4 minuter lång video berättar utvecklarna om vad Dragon Age betyder för dem, och vad de hoppas att göra med nästa kapitel i sagan. Insprängt mellan detta finns passager där spelets grafik visas upp, tillsammans med konceptkonst som illustrerar allt från omgivningar till monster och kreatur som befolkar spelvärlden. Då spelet är under utveckling ska presentationen främst ses som en hänvisning till utvecklarnas vision snarare än slutligt resultat.

Utvecklarna berättar bland annat om vilken typ av berättelse spelare kan vänta sig. Handlingen fokuserar på ett koncept där spelaren är maktlös och kämpar mot en överhet som är ovilliga att ta tag i de problem som plågar folket. Under resans gång ligger ett stort fokus på karaktärerna som omgärdar spelaren och som du knyter an familjära band till. Utvecklarna vill också ta fram karaktärer som spelaren antingen hatar eller älskar, där Solas från Dragon Age: Inquisition används som ett illustrerande exempel på det förstnämnda.

I videon kallas spelet "the next Dragon Age", vilket antyder att siffran fyra inte längre är en del av titeln. Bioware delar dock inte med sig av någon lanseringsdatum. Då bolagets dras med problem i andra projekt som problemtyngda Anthem, där studion för närvarande bygger om spelet inför en återlansering, lär lanseringen av nästa Dragon Age-spel sannolikt dröja en längre tid.

