Led den svenska armén i Age of Empires III: Definitive Edition

Age of Empires är en gammal och uppskattad strategispelserie från utvecklaren Ensemble Studios med Microsoft Games Studios som utgivare. Den första delen i serien släpptes år 1997 men Age of Empires III från 2005 var det senaste nya tillskottet, undantaget en rad expansioner till detsamma.

Microsoft Game Studios har dock på senare tid återlanserat seriens första två delar, och en uppdaterad version av del tre är på gång i form av Age of Empires III: Definitive Edition. Här paketeras allt innehåll som släppts efter grundspelet sjösattes, vilket inkluderar de två stora expansionerna The War Chiefs och The Asian Dynasties. Under Gamescom släpper Microsoft en trailer, där två nya civilisationer visas upp.

Den ena av dessa är det sydamerikanska Inkariket från den förcolumbianska eran, och den andra är gamla hederliga Sverige där röda stugor självfallet finns representerade. Definitive Edition bjuder också på två nya spellägen, där ett läge låter spelare ta del i stora slag från historien och det andra läget bjuder på speciella utmaningar som sätter den strategiska skickligheten på prov. Den som vill spela multiplayer kan också göra detta oavsett vilken digital butik spelet köpts i.

Age of Empires III: Definitive Edition kan förbokas nu och spelet släpps den 15 oktober år 2020. Det släpps på PC/Windows i Steam och Microsoft Store, där det blir en del av prenumerationstjänsten Xbox Game Pass för PC.

Läs mer om Age of Empires: