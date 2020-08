Samsung SSD 980 Pro över PCI Express 4.0 får läckta hastigheter

Inom SSD-lagring har Samsung under flera år legat i framkant vad det gäller prestanda, oavsett om det handlar om enheter anslutna över SATA- eller NVME-gränssnitt. Företagets högpresterande produktserie Samsung SSD 970 Pro ligger i prestandatoppen för vad som erbjuds över PCI Express 3.0, och förväntningarna är därför stora på vad Samsung kan leverera över nästa generations protokoll.

Samsung kan nu ha ofrivilligt avslöjat vad uppföljande SSD-serien 980 Pro bjuder på då produktsidor nyligen publicerades, för att sedan avpubliceras kort därpå. Uppmärksamma användare var dock snabba på att fånga upp detaljerna och lägga upp dessa på Reddit, vilket summeras av bland andra Overclock3D. Enligt uppgifterna bjuder SSD 980 Pro på PCI Express 4.0-protokollet och storlekar om 250 GB, 512 GB och 1 TB.

Det intressanta i detaljerna gäller prestanda som enligt de läckta produktsidorna når 7 000 MB/s i sekventiella läshastigheter och 5 000 MB/s i sekventiella skrivhastigheter. Sett till slumpartad läsningar och skrivningar nås prestanda om 1 miljon IOPS. Dessa topphastigheter nås med enheten på 1 TB lagringsutrymme, medan modellerna med 250 eller 512 GB når längre resultat.

Modelljämförelse – Samsung SSD 980 Pro

Egenskaper MZ-V8P1T0BW MZ-V8P500BW MZ-V8P250BW Lagringsutrymme 1 TB 500 GB 250 GB Sekventiell läshastighet 7 000 MB/s 6 900 MB/s 6 400 MB/s Sekventiell skrivhastighet 5 000 MB/s 5 000 MB/s 2 700 MB/s Slumpmässig läshastighet (4K) 1 000 000 IOPS 800 000 IOPS 500 000 IOPS Slumpmässig skrivhastighet (4K) 1 000 000 IOPS 1 000 000 IOPS 600 000 IOPS

Detta motsvarar cirka dubblerad prestanda jämfört med vad Samsung erbjuder över PCI Express 3.0. Enligt Samsungs produktsidor ger det också 12,7 gånger bättre prestanda än SATA-anslutna enheter. Framstegen i prestanda kommer inte bara från PCI Express 4.0 utan även Samsungs kommande minneskontroller Elpis som ska arbeta mer effektivt än tidigare lösningar.

Höga hastigheter över PCI Express 4.0 kan också medföra högre temperaturer, något Samsung ska bekämpa med nickelplätterade värmespridare som håller minneskontrollerns temperaturer i schack. Detta kompletteras också med en tunn kopparfilm som förbättrar värmeavledningen. Vidare bestyckas SSD-enheterna med 1 GB DDR4-minne av lågenergi-typ som agerar cacheutrymme.

Sett till minnesmodulerna används Samsungs V-NAND av TLC-typ, vilket är minnesceller som rymmer tre bitar per cell. Samsungs tidigare Pro-produkter använder MLC-NAND med två bitar per cell. Uppmärksamma besökare snappar upp att produktsidorna anger TLC-teknikens förväntade hållbarhet som halverad ställt mot föregångaren (via Techpowerup).

Där 980 Pro med 1 TB lagringsutrymme får angiven hållbarhet på 600 TBW garanteras motsvarande modell i 970 Pro-serien hållbarhet om 1 200 TBW. När det kommer till modellen på 500 GB utlovas 300 TBW för 980 Pro medan 970 Pro bjuder på 600 TBW. De läckta produktsidorna avslöjar inte vare sig pris eller lanseringsdatum för Samsung SSD 980 Pro-serien, men då läckta uppgifter ökat i intensitet de senaste månaderna bör ett avtäckande inte ligga för långt in i framtiden.

