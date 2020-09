Asus bakar in 360 Hz bilduppdatering och Nvidia-teknik i spelskärmen PG25QN

Den som ägnat sig åt PC-spelande under lång tid minns säkert en tid då bilduppdatering i mer än 60 Hz var något exotiskt och otillgängligt. Under 2000-talet började till slut takten överstiga 100 Hz, och under 2010-talet introducerades allt från 120, 144 och även över 200 Hz. Utvecklingen ser tveklöst ut att accelerera då företag under år 2020 utannonserat spelskärmar som uppdateras i hutlösa 360 Hz.

Asus säger sig bli först ut på marknaden då företaget under videosändningen ROG Gaming Event avtäckte spelskärmen PG25QN, vilken läckt ut på förhand. Det handlar om en skärm i storleksklassen 24,5 tum med upplösningen 1 920 × 1 080 pixlar (1080p). Paneltypen än av IPS-slag, vilken Asus kallar Fast IPS, och den bjuder enligt uppgift på responstid om 1 millisekund GtG). Rikligt färgomfång via HDR10 stöds också.

Bilduppdateringen sträcker sig alltså hela vägen upp till 360 Hz, och detta kan dessutom synkroniseras med grafikkortet via Nvidia G-Sync. Asus kallar stödet för G-Sync Pro, vilket kan vara namnet företaget väljer att kalla den nya tekniken IPS dual-driver som Nvidia utvecklat i samarbete med partnertillverkare. Framsteget i denna teknik ska vara att skärmen kan bibehålla konsekvent responstid och färgåtergivning även vid 360 Hz bilduppdatering.

Asus har med denna skärm också hoppat på tåget med flera av de tekniker Nvidia presenterade under avtäckandet av Geforce RTX 3000-serien, inklusive tekniken Nvidia Reflex där spelmotorns renderingsköer kan reduceras baserat på de delar i kedjan där latens upptäcks. Enligt Nvidias uppgifter kan det handla om så mycket som 15 ms för 360 Hz-skärmar och 40–55 ms för 144 Hz. Reflex låter också spelaren granska latens från skärmens OSD-menyer. Funktionen är tänkt att användas inom e-sport där latensfrågan är av stor vikt.

För att kunna dra nytta av Reflex behöver användaren logiskt nog använda ett grafikkort från Nvidia, men också en certifierad spelmus som möter kraven för tekniken. Informationen som visas i OSD-menyerna innefattar då latens för såväl skärmen som processorn, grafikkortet och kompatibla tillbehör. Tanken är att användaren med hjälp av detta ska kunna identifiera systemets flaskhals och endast byta ut den komponent som hämmar spelupplevelsen.

Nyheterna sitter dock inte enbart i skärmens interna funktionalitet. Även skärmfoten får nya förmågor och till skillnad från de tidigare utrymmeskrävande skärmfötterna kan PG25QN i QNR-utförande monteras i en hållare som kan fästas på bordskanter. Fästet är kompatibelt med både en traditionell skärmfot och bordsmonteringen, där den sistnämnda kommer till nytta för den som har begränsat utrymme på datorbordet.

För den som vill kombinera spelandet med vardagliga arbetsbördor introducerar Asus också ROG Swift PG329Q, en 32-tumsskärm med IPS-panel förstärkt med kvantpricksteknik. Upplösningen mäter här in på 2 560 × 1 440 pixlar (1440p) och även här stöds låg responstid på 1 millisekund (GtG). Uppdateringstakten tar steget ned till 175 Hz, och stödet för bildsynkronisering går ned till den något enklare nivån G-Sync Compatible. Den stöder 98 procent av DCI-P3 och 160 procent av SRGB.

Asus meddelar inte när de båda skärmarna når handeln eller till vilka priser, uppgifter de förhoppningsvis släpper ifrån sig i en inte allt för avlägsen framtid.

Vilken bilduppdatering har din nuvarande primära spelskärm? Är 360 Hz lockande för dig eller duger det du har nu alldeles utmärkt?