The Witcher 3 får nyversion med grafiska förbättringar och ray tracing

CD Projekt Reds actionrollspel The Witcher 3: Wild Hunt anses av många som 2015 års bästa spel. De senaste fem åren har titeln sålts i nästan 30 miljoner exemplar och prisats för sin levande spelvärld med historieberättande i toppklass. Ovanpå detta fick spelet våra grafikkort att svettas floder till följd av en imponerande grafisk presentation, vilken i mångt och mycket håller än idag.

Nu meddelar utvecklaren att de arbetar på en nyversion av spelet ämnad för nästa generations spelkonsoler Playstation 5 och Xbox Series X. På menyn står grafiska uppgraderingar, där bland annat ray tracing i realtid kommer att implementeras. Ovanpå detta ska den nya versionen kunna utnyttja den betydligt snabbare SSD-lagringen hos de nya konsolerna för att reducera laddningstider rejält.

Som grädde på moset ska de grafiska uppgraderingarna även överföras till PC-plattformen, både i form av en fristående version samt en gratis uppdatering för de som redan äger spelet. Detsamma gäller befintliga ägare av spelet på Playstation 4 och Xbox One, där dessa versioner kan uppgraderas kostnadsfritt om användaren väljer att investera i någon av de nya spelkonsolerna.

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition innehåller expansionerna Heart of Stone och Blood & Wine. Nyversionen släpps på Playstation 5, Xbox Series X samt PC/Windows. Lanseringen väntas ske någon gång under år 2021.

Är du taggad på en uppgraderad version av The Witcher 3, eller har du kanske inte spelat originalet ännu? Dela med dig av dina tankar i kommentarstråden!