Systemkraven för Crysis Remastered får inte prestandasegmentet att skälva

Den 18 september gör den klassiska förstapersonsskjutaren Crysis premiär på nytt, i form av den ansiktslyfta utgåvan Crysis Remastered. Utvecklaren Crytek bekräftade titeln redan i början av året och i slutet av augusti presenterades lanseringsdatumet och detaljer om de grafikmässiga uppgraderingarna som utökar det 13 år gamla spelet.

Bland nyheterna finns ray tracing-baserade reflektioner, 8K-upplösta texturer samt förfinade modeller och ljussättning. Vid lanseringen var Crysis ökänt för att samtida hårdvara på knä, men trots löften om senaste snittets ögongodis avslöjar nu systemkraven för Crysis Remastered att historien inte upprepar sig.

Grundläggande systemkrav Processor Intel Core i5-3450

AMD Ryzen 3 Grafikkort Nvidia Geforce GTX 1050 Ti

AMD Radeon RX 470

4 GB videominne i 1080p Primärminne 8 GB Lagring 20 GB Operativsystem Windows 10 64-bit

På den blygsamma instegsnivån rekommenderas fyrkärnig processor från både Intel och AMD, där det i förstnämnda fall räcker med Core i5-3450 från 2012. Valfri modell från enklaste AMD Ryzen 3-familjen ska enligt uppgift också hålla måttet. Systemminne på 8 GB krävs, men oavsett plattform finns krav på 20 GB ledigt lagringsutrymme och Windows 10 i 64-bitarsutförande.

När det kommer till specifika grafikkort exemplifieras med AMD Radeon RX 470 alternativt Nvidias Geforce GTX 1050 Ti. Systemkraven specificerar dock inte vilken upplösning och detaljnivå som avses, men 4 GB videominne sägs vara nödvändigt för spelande i 1080p-upplösning, något som finns tillgängligt för de båda listade grafikkorten.

Rekommenderade systemkrav Processor Intel Core i5-7600K

AMD Ryzen 5 Grafikkort Nvidia Geforce GTX 1660 Ti

AMD Radeon RX Vega 56

8 GB videominne i 4K UHD Primärminne 12 GB Lagring 20 GB Operativsystem Windows 10 64-bit

Den mer krävande rekommenderade nivån stannar kvar på fyra Intel-kärnor, men här enligt Skylake-arkitekturen hos upplåsta Core i5-7600K. Återigen lämnas lite extra valfrihet med AMD där Ryzen 5-segmentet lyfts, vilket spänner från fyra till sex kärnor med flertrådsteknik beroende på modell. Den rekommenderade mängden primärminne kliver upp till 12 GB.

För 4K UHD-spelande står att läsa att 8 GB grafikminne krävs, men de två exempelkorten är sådana som i vanliga fall inte förknippas med den höga upplösningen. Det röda lagets åldrande Radeon RX Vega 56 presenteras tillsammans med Turing-kortet Geforce GTX 1660 Ti från Nvidia. Vilka upplösningar, detaljnivåer och uppdateringsfrekvenser som korten står pall för återstår att se.

Trots Turing-arkitektur under huven är sistnämnda kort inte utrustat med dedikerad hårdvara för ray tracing-beräkningar, en beskrivning som också passar in på AMD:s alla tillgängliga grafikkort. Den underliggande grafikmotorn Cryengine är istället utrustad med verktyg för ray tracing-funktionalitet som är oberoende av specifik hårdvara, något som demonstrerats i demoslingan Neon Noir och som också blir del av Crysis Remastered.

Svaret på den uppdaterade frågan "But can it run Crysis Remastered?" blir således "Ja" för majoriteten av SweClockers medlemmar, men som nämnt får framtiden utvisa vilken hårdvara som krävs för att vrida grafikreglagen till elva. Den 18 september dyker spelet på Epic Games Store för PC-spelare, men utrullning sker även för Playstation 4 och Xbox One.

Läs några snabbtester av grafikprestanda: