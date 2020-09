Nästa generations Intel Atom-processorer hittar ut på webben

Under hösten år 2020 sjösätter Intel företagets senaste processorarkitektur Willow Cove som del i "Tiger Lake"-processorer för bärbara datorer. Det är dock inte den enda nya arkitekturen som finns på horisonten då även de energisnåla processorerna i Atom-familjen får ny arkitektur under huven i form av Tremont. Nu läcks nästa års processorer i Atom-familjen "Jasper Lake" ut på webben via Fanlesstech.

Den läckta uppställningen anger både stationära och bärbara modeller, där de stationära varianterna är tänkt att användas i kompakta fläktlösa datorer. Toppmodellen Pentium N6005 bestyckas med fyra kärnor och lika många trådar, och dessa går från 2,0 GHz i standardläge till 3,3 GHz som mest i turbofrekvens över samtliga fyra kärnor. Med Celeron-modellen N5105 tar klockfrekvensen ett steg nedåt, men är annars identisk med sitt Pentium-syskon.

Egenskap Pentium Silver N6005 Celeron N5105 Celeron N4505 Kärnor/trådar 4/4 4/4 2/2 Klockfrekvens/turbo 2,0 GHz

Turbo: upp till 3,3 GHz 2,0 GHz

Turbo: upp till 2,8 GHz 2,0 GHz

Turbo: upp till 2,9 GHz Grafikdel Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics Cacheminne 4 MB L2 4 MB L2 4 MB L2

Den sista medlemmen i den stationära uppställningen är Celeron N4505, där antalet kärnor och trådar går ned till två och maximal turbofrekvens lägger sig snäppet över fyrkärniga storasyskonet N5105. Samtliga modeller bestyckas med 4 MB L2-cache, grafikdel i Intel UHD-familjen och en TDP-nivå om 10 watt. När det kommer till de bärbara modellerna går TDP-nivån istället ned till 6 watt. Toppmodellen utgörs här av Pentium Silver N6000 med fyra kärnor och trådar.

Egenskap Pentium Silver N6000 Celeron N5100 Celeron N4500 Kärnor/trådar 4/4 4/4 2/2 Klockfrekvens/turbo 1,1 GHz

Turbo: upp till 3,1 GHz 1,1 GHz

Turbo: upp till 2,8 GHz 1,1 GHz

Turbo: upp till 2,0 GHz Grafikdel Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics Cacheminne 4 MB L2 4 MB L2 4 MB L2

Det som särskiljer de mobila Jasper Lake mot dess stationära motsvarigheter är främst att klockfrekvensen i normalläge startar vid beskedliga 1,1 GHz. Även turbofrekvenser över samtliga kärnor sänks ett snäpp men håller sig i regel nära modellens stationära syskon, och för Celeron N5100 är turbofrekvensen identisk mellan de två.

Enligt Intels tidigare presentationer ska Tremont medföra en prestandaökning om 30 procent i enkeltrådad prestanda (eng. ISO-frequency) relativt mot Atom-familjens föregående högst presterande medlem Goldmont Plus. Med Tremont närmar sig Atom också de avsevärt mer komplexa arkitekturerna i Core-arkitekturerna, vilket bland annat syns i att Tremont kan utföra sex instruktioner per klockcykel, upp från fyra i Goldmont Plus.

Tremont expanderar även arkitekturens kapacitet för att hämta (eng. prefetch) och förutspå vilka instruktioner som behövs härnäst (eng. branch predict). Dessa ligger närmare Core-arkitekturerna än Atom tidigare erbjudit och spådomar om instruktioner i L1-cache ska enligt Intel ske utan missar (eng. prediction penalty), medan spådomar i L2-cache uppges ge färre fel än tidigare generationer. Storleken på L1-datacache (L1D) tar också steget upp till 32 KB per kärna, upp från de 24 KB tidigare Atom-generationer varit bestyckade med.

Nästa års Atom-processorer blir dock inte den faktiska premiären för Tremont, då arkitekturen ligger till grund för de energieffektiva kärnorna i Intels hybridprocessorer i Lakefield-familjen. Dessa introducerades sommaren år 2020 och tog först plats i Samsungs bärbara dator Galaxy Book S. Inledande tester pekade inte på imponerande resultat, men i SweClockers test av just Galaxy Book S ansågs prestanda vara tillräcklig för vardagliga bruksuppgifter.

Processorerna tillverkas på Intels 10-nanometersteknik. Det framgår inte av rapporten, men sannolikt används företagets förbättrade 10nm Superfin-tillverkning. Enligt rapporten lanseras Atom-processorerna i Jasper Lake-familjen tidigt år 2021.

