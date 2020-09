Microsoft avtäcker Xbox Series S med prislappen 299 USD

I kampen om spelarnas investering är priset en av de viktigaste strategiska frågorna runt lanseringen av Microsofts och Sonys kommande spelkonsoler. Företagen har turats om med att stegvis avslöja specifikationer och speltitlar, men ännu har ingen avtäckt prisnivåer. Nu avslöjar Microsoft till slut att Xbox Series S "Lockhart" existerar och får det plånboksvänliga instegspriset 299 USD.

