AMD rapporteras möta RTX 3000-serien med 16 GB grafikminne

Att Nvidias utannonsering av "Ampere" för konsumentbruk och Geforce RTX 3000-serien och dess gigantiska antal CUDA-kärnor överraskade är numera meme-historia. Konsumenter lär dock inte ha varit de enda som blev tagna på sängen av presentationen, utan även konkurrenten AMD lär ha fått huvudbry till följd av löften av RTX 2080 Ti-prestanda till prislappen 499 USD.

AMD:s kommande grafikkort "Big Navi" på arkitekturen RDNA 2 är som tidigare rapporterat på väg ut på marknaden innan nästa generations konsoler. Nu uppger Coreteks (via Kitguru) att tillverkaren innan Nvidias presentation ämnat att lansera ett grafikkort ur den kommande katalogen med 16 GB grafikminne till prislappen 599 USD – en plan som nu ska reviderats.

Correction, there's no 8GB model (afaik). This was lost in translation as we were also discussing how AMD will probably promote Big Navi having 16GB versus the 3070's 8GBs. Sorry for the confusion! - btw source also said an HBM version for consumer is not planned :( https://t.co/Umm9Ns8nZW