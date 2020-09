Apple avtäcker höstnyheter den 15 september

Höstsäsongen år 2020 har redan rivstartat med nyheter från Nvidia, Intel och Samsung med grafikkort, processorer för bärbara datorer och flaggskeppstelefoner av både konventionell och vikbar karaktär. September månad vilar dock inte på gamla meriter och den 15 september visar Apple upp vad höstens tillskott i produktutbudet innehåller.

See you in 7 days! #AppleEvent pic.twitter.com/zDXneII5di