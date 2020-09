Razer tuggar på med produktnyheter

Den som föredrar att ha alla sina spelrelaterade tillbehör stöpta i samma stilspråk och till och med levereras av samma företag har fått allt större möjligheter för detta på senare år. Företag som tidigare endast levererat en viss typ av komponenter breddar utbudet, och kastar sig i vissa fall även in i högst oväntade produktkategorier.

Ett av företagen som fått allt fler strängar på sin lyra på senare år är Razer, ett bolag vars produktutbud en gång i tiden bestod främst av tillbehör som spelmöss, tangentbord och hörlurar. Bolaget har sedan dess expanderat till telefoner, bärbara datorer och mikrofoner, för att nämna några. Nu ser bolaget till att kunderna får träna käkmusklerna och jobba på andedräkten medan de spelar.

Produkten i fråga är Razer-märkta tuggummin vid namn Respawn by 5 och har tagits fram i samarbete med tuggummijätten Wrigleys (via Engadget). Enligt Razer består anpassningarna av att tuggummit förstärks med vitaminer och, så klart, extrakt av grönt te. Det sistnämnda utgör gamer-fokuset, då koffeinet i grönt te hjälper spelare att koncentrera sig under långa spelsessioner och "förbättrar reaktionstiden".

Respawn by 5-tuggummit kan köpas på Razers webbutik där ett tiopack kostar 27,99 USD. Tuggummit kan i skrivande stund inte beställas till Sverige.

Skulle du vara intresserad av ett leverantörsmärkt tuggummi, eller är det en sysselsättning du inte ägnar dig åt när du spelar?