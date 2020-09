Google avtäcker hårdvarunyheter den 30 september

När det kommer till tekniknyheter tenderar september att vara en välfylld månad sett till evenemang och produktnyheter, men år 2020 ser ut att slå någon form av rekord sett till teknikevenemang. Företag som Nvidia och Samsung har redan avtäckt höstens flaggskeppsprodukter, AMD har avtäckt bolagets kommande evenemang och Apple står redo att introducera höstnyheter ikväll.

Konkurrenten Google vill inte vara sämre, och några veckor efter att Apple visat vad bolaget bjuder på i höst gör Google detsamma. Under evenemanget utlovar företaget nyheter om "en ny Chromecast, vår senaste smarta högtalare och nya Pixel-telefoner". Detta anspelar på de sedan tidigare avslöjade Pixel 5-telefonerna, där listan över nyheter garanterat inkluderar det nyligen släppta operativsystemet Android 11. En 5G-kapabel version av mellanklasstelefonen Pixel 4A väntas också presenteras.

Google's Android TV dongle will probably cost less than a Chromecast Ultra https://t.co/o74rVFNBAN pic.twitter.com/I2b4WPAuaV