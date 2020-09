Apples A14 är världens första kommersiella krets på 5 nanometer

Under Apples avtäckande av sina höstnyheter under gårdagen visade de upp den nya systemkretsen A14 som bland annat kommer att driva nästa generations Ipads. A14 blir uppföljaren till deras tidigare krets A13, men under presentationen jämförde Apple den nya kretsen mot den betydligt äldre A12-kretsen från två år tillbaka.

Anandtechs Andrei Frumusanu går in på detaljerna och dissekerar Apples påståenden om 40 procent högre prestanda. I jämförelse med A12 må påståendet vara sant men jämfört med A13 så rör det sig bara om 16 procent vad det gäller processorprestanda.

Gällande grafikprestanda ser hoppet från A13 ännu tunnare ut på enbart 8,3 procent istället för de 30 procent upp som Aplle indikerade i jämförelsen med A12. Däremot kvarstår ett stort prestandahopp för Apples neural engine för maskininlärning där A14 tar ett kliv på 83 procent över A13-kretsen.

Frumusanu resonerar att de relativt små prestandaskillnaderna troligen beror på att Apple vill strama åt effektuttaget på sina kommande kretsar, då både A12 och A13 haft ett effektuttag som varit i överkant för vad som är vanligt inom mobila systemkretsar. Alltså tros det att man har använt den nya processnoden på 5 nanometer för att framförallt komma tillrätta med effektuttag snarare än att drastiskt höja prestanda.

Läs mer om nyheterna från Apple: