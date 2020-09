Sony matchar Microsoft – Playstation 5 kostar från 399 USD

Nyheten uppdateras löpande...

Under föregående vecka kastade Microsoft handsken med prissättningen av bolagets kommande spelkonsoler Xbox Series X och Series S. Där den sistnämnda är en instegsmodell som lägger sig på en otippat låg prisnivå är Series X en, förhållandevis, plånboksvänlig produkt med tanke på komponenterna och kapaciteten den huserar.

Den aggressiva prissättningen satte onekligen press på Sony, vars Playstation 5 och dess syskonmodell Digital Edition utan skivläsare väntats landa på en högre prisnivå än Microsoft lagt sig på. Likt många spekulerat på förhand inväntar Sony konkurrentens drag, och meddelar under en Playstation 5-presentation att företaget matchar Microsofts prissättning.

Standardmodellen med skivläsare får priset 499 USD, motsvarande cirka 5 500 kronor inklusive moms. Playstation 5 Digital Edition utan skivläsare lägger sig på 399 USD, eller cirka 4 400 kronor inklusive moms. Den förvånansvärt låga priset för den digitala modellen antyder att Sony väljer att acceptera lägre intäkter, alternativt större förluster, per såld enhet för att kunna matcha Xbox Series S.

Utöver efterlängtade uppgifter om pris demonstrerar Sony också ett flertal speltitlar som finns tillgängliga på Playstation 5 under dess lanseringslucka, det vill säga en period om några månader från och med lanseringsdatumet. Namnkunniga spel inkluderar bland annat Final Fantasy XVI, ett konsolexklusivt tillskott i den välkända JRPG-serien där temat är av mer klassisk fantasy-karaktär än serien bjudit på i modern tid.

Föga oväntat användes också Spider Man: Miles Morales som en demonstration av den tekniska nivå Playstation 5 bjuder på, och av trailern att döma ser spelet ut att bli mer än bara en enkel expansion av förlagan Marvel's Spider-Man till Playstation 4. Call of Duty: Black Ops Cold War visas också upp och enligt utvecklarna nyttjas såväl konsolens snabba lagring som dess 3D-ljudsfunktion.

Den klassiska Playstation-serien Oddworld får också ett tillskott i form av spelet Oddworld Soulstorm, där huvudkaraktären Abe sällskapas av fler kamrater i en större spelvärld än serien bjudit på tidigare. Den sedan tidigare presenterade remake-versionen av mördande svåra Demon's Souls visas också upp, där presentationen rullar på utvecklaren Bluepoint Games som även ligger bakom den hyllade nyversionen av Shadow of the Colossus.

I ett svar på Microsofts speltjänst Xbox Game Pass presenterar Sony Playstation Plus Collection, en samling av de mest ikoniska spelen till Playstation 4 som görs tillgängliga för ägare av Playstation 5. Titlarna som ingår i samlingen innefattar bland annat The Last of Us Remastered, Marvel's Spider-Man, God of War, Detroit: Become Human och

Playstation 5 blir tillgänglig den 12 november i några utvalda länder, där Sverige inte ingår. Den globala lanseringen sker den 19 november år 2020.

