Genomgång av Google-befriat Android med /e/OS

I samband med att Huawei stängts ute från Googles tjänster och applikationer för Android har alternativ till systemet blivit en viktigare fråga. Även den öppna varianten av Android, kallad Android Open Source Project (AOSP), är mer knuten till Google än den som suktar efter ett öppet operativsystem är bekväm med. Det finns öppna Linux-baserade mobila operativsystem, men utan stöd för Android-applikationer blir bristande utbud av mjukvara där ett problem.

Det finns dock projekt som siktar på att kombinera just en Google-befriad användarupplevelse med det rika utbud av applikationer Android bjuder på. Ett sådant är /e/ Project från e Foundation, ett operativsystem som Youtube-kanalen The Linux Experiment går igenom i videon ovan. Det handlar om en förgrening av den öppna Android-distributionen Lineage OS där alla Googles tjänster och funktioner avlägsnats, och systemet kan både laddas ned och installeras av användaren själv eller köpas förinstallerat på en kompatibel telefon.

Målet med /e/ Project och dess operativsystem är att användaren ska få tillgång till ett operativsystem som inte samlar in och använder data om användaren. Enligt uppgifter från undersökningsbolaget Digital Context Next från år 2018 samlar Android-telefoner in uppgifter om användaren 90 gånger per timme vid aktivt bruk, och 40 gånger per timme när telefonen är inaktiv. Som jämförelse är samma siffror för Apples IOS enligt undersökningen 51 gånger per timme vid aktivt bruk och 0,7 gånger när telefonen är inaktiv.

I organisationens manifest skriver e Foundation att deras syfte är att bygga ett öppet operativsystem som är enkelt och attraktivt att använda, men som inte inskränker användarens rätt till integritet. Stiftelsen motsätter sig hur ägarna bakom dagens dominerande operativsystem även äger fundamentala kommunikationsmetoder som e-post, och använder detta för att samla in och profitera på användarens data.

Medlemskap i e Foundation är öppet för både företag och individer, och en avgift kan tillkomma för att bli medlem. Stiftelsens uppdrag uppges bland annat vara att verka för en hållbar verksamhet långsiktigt, att kontinuerligt uppdatera och förbättrad plattformen och säkerställa oberoende från myndigheter och stora företag. Organisationen säger sig också vara villiga att samarbeta med företag runt /e/OS så länge som de är villiga att följa de etiska riktlinjerna runt öppenhet och integritet.

Likt de användarkonton som används på telefoner med Googles Android-telefoner erbjuder e Foundation också ett eget konto på organisationens molntjänster, där allt från e-post till kontakter och kalendrar lagras. Användaren får 1 GB lagringsutrymme med sitt E-konto. I enlighet med manifestet utlovas att data i E-kontot aldrig lämnar organisationens servrar eller används för annat ändamål. I The Linux Projects genomgång av /e/OS noteras att användarupplevelsen har mer gemensamt med Apples IOS än Android.

Här listas applikationernas ikoner i ett rutnät på hemskärmar snarare än i en applikationsmeny som på standard-Android. Notismenyn som dras ned från skärmens övre del följer dock grundinstallationen hos Android. Videon noterar också att vissa delar av den grafiska upplevelsen inte är lika polerad som de stora kommersiella Android-varianterna. Exempel på större buggar inkluderar bland annat att så kallade widget-applikationer inte beter sig och fungerar som tänkt. På det stora hela klassas operativsystemet ändå som det bästa alternativet för den som vill "av-Googla" sin telefon.

Telefonerna som erbjuds med /e/OS förinstallerat inkluderar bland annat en fabriksny modell av den etiskt hållbara telefonen Fairphone 3, samt ett flertal begagnade Samsung-modeller. Till vilken grad Samsung-telefonerna är begagnade avgör prislappen, och garantitiden varierar också mellan ett till två år beroende på hur begagnad telefonen är. Organisationen meddelar också i samtal med The Linux Experiment att en variant av /e/OS för den öppna telefonen Pinephone är under utveckling.

Skulle /e/OS vara aktuellt för dig eller föredrar du istället att installera en Android-ROM som kommunicerar mer med Google än vad som erbjuds här?