No Man's Sky Origins uppdaterar spelets universum rejält

Med 2016 års rymdutforskande äventyr No Man's Sky mottog utvecklaren Hello Games stor uppmärksamhet hos både media och i internetforum. Responsen var dock inledningsvis inte av det positiva slaget då ett flertal funktioner som utlovats för spelet inte fanns tillgängliga från start, ett bekymmer som stärktes av total radiotystnad i Hello Games kommunikation med press och spelarbasen.

Hello Games lyckades dock vända på skutan och med den stora uppdateringen No Man's Sky Beyond, version 2.0, har antalet spelare stadigt ökat och diskussionen runt spelet vänt till ett positivt tonläge. Nu avtäcker Hello Games nästa stora steg för spelet med uppdateringen No Man's Sky Origins version 3.0. Nyheterna innefattar både nya planeter och nytt innehåll i dessa himlakroppar.

På nyhetssidan för uppdateringen beskriver Hello Games hur existerande solsystem i No Man's Sky utökas med miljontals nya planeter. Landskapen, floran och faunan har också utökats för att skapa mer variation i vad spelaren kan stöta på under utforskandet av galaxen. De befintliga planeterna ändras dock inte, så att spelarens favoritplatser ska se likadana ut.

Utöver att växtlighet och miljöer i största allmänhet ska vara mer detaljerade och färggranna introduceras också ett flertal mer iögonfallande syner. Ett sådant exempel är att enorma sandmaskar nu kan göra livet surt för spelaren, och som om det inte vore illa nog kan aktiva vulkaner få det att hetta till för spelare som flyr andra hot i omgivningen.

Hello Games säger sig också ha utökat variationen väderförhållanden som nu kan växla mer dynamiskt mellan molnfri himmel och tung nederbörd. Kvalitetsnivån för rendering av just moln har också uppgraderats och dessa kan också växla mellan ett större spann av färgtoner. Sett till tillskott i miljöerna ingår bland annat träskmarker, och spelaren kan också utforska gigantiska byggnader som innehåller skatter och kartor till gömda ruiner.

Sett till tekniska förbättringar ingår att gränssnittet har strömlinjeformats, vilket också inkluderar systemet för materialkonstruktion (eng. crafting) där nya föremål och material tillkommer. Nyheterna är många och en komplett lista kan granskas på uppdateringssidan för No Man's Sky Origins. Spelet finns tillgängligt på PC/Windows, Xbox One och Playstation 4.

Spelar du No Man's Sky aktivt eller har du gjort det tidigare? Tror du att nyheterna i Origins är nog för att du ska återvända?