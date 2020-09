AMD: "Radeon RX 6000 blir inte en papperslansering"

Vid lanseringar av eftertraktade produkter kan det hända att bolaget bakom produkten inte kan möta efterfrågan, med resultatet att en begränsad del av spekulanterna får tag på en enhet. Lanseringar med begränsad tillgång brukar i teknikbranschen kallas en papperslansering, det vill säga att produkterna är lanserade på pappret men inte riktigt i praktiken. Med Geforce RTX 3080 och RTX 3090 har Nvidia exempelvis inte kunnat mätta efterfrågan, med besvikna kunder som resultat.

