Spotify satsar på att göra TV och film baserat på podcast-innehåll

I början av år 2020 introducerade Spotify videoinnehåll från bland andra Comedy Central, MTV, BBC och ESPN. Detta följdes upp av att lägga till videopodcasts under sommaren, och nu rapporterar The Verge att bolaget expanderar satsningen till att även producera TV-serier och filmer baserade på tjänstens podcast-innehåll.

Enligt rapporten produceras TV- och filminnehållet i samarbete med mediabolaget Chernin Entertainment, kända för att ligga bakom bland annat TV-serierna Hidden Figures och New Girl. I ett uttalande meddelar mediabolaget att Spotify har en skattkista av unikt material i form av podcast-innehåll som lämpar sig för konvertering till film- och TV.

Storsatsningen på podcast-konvertering till TV bygger på redan existerande framgångar, där numera Spotify-ägda Gimlet Media förvandlade podcasten Homecoming till en framgångsrik TV-serie med samma namn hos streamingjätten HBO. Spotify, Chernin Media och Pineapple Street Media samarbetar för närvarande om att göra TV-serie på podcasten The Clearing, rapporterar Variety.

Spotify köpte nyligen upp den populära podcasten The Joe Rogan Experience, en affär som uppges landat i ett pris om 1 miljard kronor. Podcastens avsnitt levereras i både ljud- och videoformat och uppges ha över 200 miljoner prenumeranter. Enligt Spotify ingår över 250 poddar i det ständigt växande utbudet. Satsningen på video har också påverkat Spotifys börsvärde, vilket under ett års tid fördubblats till att ligga runt 232 USD per aktie.

Spotify och Chernin Entertainment meddelar dock inte när det första resultatet av podcast-satsningen dyker upp på Spotifys virtuella dukar, eller om innehållet är tänkt att även säljas vidare till andra strömmande filmtjänster eller biografer.

Finns det några podcast-serier du lyssnar på som du tror skulle göra sig bra som TV-serie eller film? Lyssnar du ens på podcasts? Dela med dig i kommentarerna!