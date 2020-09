Samsungs kommande Exynos-krets sägs bli bättre av att överge egen kärndesign

Europeiska kunder som varit intresserade av Samsungs mobila produkter har endast kunnat köpa dessa med bolagets egna systemkretsar i Exynos-familjen under huven. I USA och hemlandet Sydkorea har Samsungs kunder istället fått Qualcomms Snapdragon-kretsar under huven, vilka de senaste åren bjudit på betydligt bättre prestanda och energieffektivitet ställt mot Exynos.

Det senaste tillskottet Exynos 990 ligger exempelvis långt bakom konkurrenten Snapdragon 865, och anledningen till Samsungs beslut att erbjuda båda kretsarna med nya telefonen Galaxy S20 FE är var och en fri att spekulera runt. Samsung beslutade under år 2019 att sluta utveckla de egna ARM-kärnorna i Mongoose-familjen och istället licensiera kärndesignen från ARM, vilket enligt flitiga Twitter-läckaren Ice Universe ger bra resultat.

Uttalandet kommer i ett inlägg i det kinesiska teknikforumet Weibo, där Ice Universe skriver att Samsungs systemkretsar presterar mycket bättre sedan de övergav egen kärndesign. Framstegen gäller det högpresterande segmentet såväl som mellan- och lågpresterande kretsar. Han nämner också att med detta skapas en trio starka konkurrenter i Samsung, Qualcomm och Mediatek.

European consumers don't have to worry about Exynos1000, it has been completely separated from the shadow of the M series self-developed large core, the new core energy efficiency has been greatly improved, and AMD GPU will be adopted in 2022, and everything will be better.