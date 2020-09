För den som uppskattar bärbara arbetshästar till datorer hamnar Lenovos Thinkpad-familj typiskt högt på listan, mycket tack vare produkternas fingervals-vänliga tangentbord. Företaget avtäcker nu både en serie nya Thinkpad-modeller såväl som den vikbara bärbara datorn Fold X1, samt en 15-tums bärbar dator med en något ovanlig egenskap.

Thinkpad X1 Nano är företagets uppdatering av ultrabook-segmentet där tunn och lätt formfaktor kombineras med en Intel Core i7-processor ur familjen "Tiger Lake". Processorn och dess Xe-baserade grafikdel driver en 13 tum stor skärm med upplösningen 2 160 × 1 350 pixlar, vilken kan fås med eller utan stöd touch-kontroll. Skärmen stöder vidare HDR i form av Dolby Vision, stöder 100 procent av färgrymden sRGB och bjuder på ljusstyrka om 450 nits.

Processorn kan bestyckas med primärminne om upp till 16 GB LPPDR4X, och den NVME-anslutna SSD-lagringen kan fås med kapaciteter om upp till 1 TB. Datorn är Intel Evo-märkt, vilket innebär att den möter de krav som tidigare gått under namnet Project Athena. Det medför stöd för Wifi 6 via kretsen AX201 och mobil uppkoppling i form av både 4G/LTE och 5G. Trådlös enhetsanslutning görs via Bluetooth 5.0. Sett till sladdbundna anslutningar finns två Thunderbolt 4-portar samt 3,5-millimeters ljudutgång.

Batterikapaciteten mäter in på 48 Wh, vilket enligt Lenovo ska ge 17,3 timmar batteritid på en laddning. Det kan expanderas med ytterligare 65 Wh via en USB Type-C-adapter. Då Thinkpad-datorerna populärt används inom företag väljer Lenovo också att bestycka datorn med säkerhetskretsen dTPM 2.0, användarautentisering genom en infraröd kamera (IR) som dessutom kan täckas med en slutarpanel, samt fingeravtrycksläsare som stöder Windows Hello-inloggning.

Vikten uppgår till blott 962 gram och måtten håller sig också blygsamma på 292,8 × 207,7 × 13,87 mm. Thinkpad X1 Nano lanseras under fjärde kvartalet år 2020 till riktpris om 1 399 USD, motsvarande cirka 15 800 kronor inklusive moms.

Lenovo lanserar också den vikbara datorn Thinkpad X1 Fold, vilken visades upp redan i början av året där SweClockers tog en närmare titt på produkten. X1 Fold bestyckas med en vikbar OLED-panel på 13,3 tum med upplösningen 2 048 × 1 080 pixlar och bildförhållandet 4:3, en skärmyta som alltså kan vikas på mitten. Under huven arbetar en Intel Core i5-processor med Intel Hybrid Technology, vilket avser en processor ur Lakefield-familjen.

Processorn backas av 8 GB primärminne och upp till 1 TB lagringsutrymme. Sett till tillbehör gör Lenovo både en dockningsstation och fodral tillgängliga, vilket innefattar fodral med Thinkpad-tangentbord som kommunicerar över Bluetooth. Lenovo X1 Fold lanseras senare i höst till ett pris om 2 499 USD, motsvarande cirka 28 000 kronor inklusive moms.

Till sist släpper Lenovo också nya modeller i Thinkbook-familjen, där sex nya modeller tar plats i serierna Thinkbook 13s Gen 2 i, Thinkbook 14s Yoga i och Thinkbook 15 Gen 2 i. Den sistnämnda står för den oväntade nyheten bland Lenovos tillskott, då Thinkbook 15s Gen 2 i bestyckas med inbyggda trådlösa hörlurar. Dessa är av in-ear-modell och laddas automatisk när de huserar inuti datorn. När de plockas ut ansluter de automatisk som datorns ljudenheter.

Precis som med dess tunna X1 Nano-syskon bestyckas även Thinkbook 15s Gen 2 i med elfte generationens Intel-processorer i "Tiger Lake"-familjen, men kommer också i modeller med AMD Ryzen 4000 "Renoir"-processorer. Datorerna bestyckas med en Thunderbolt 4-port och en USB Type-C Gen 2 som stöder laddning via USB-PD. Två USB Type-A Gen 2 sällskapas av en fullstor HDMI, minneskortsläsare och 3,5-millimeters ljudutgång.

Thinkbook 15s Gen 2 i förväntas bli tillgänglig i oktober år 2020. Priset för en Intel-bestyckad modell går från 569 USD, eller cirka 6 400 kronor inklusive moms. Den som söker en AMD-utrustad motsvarighet får istället betala från 549 USD, eller cirka 6 200 kronor inklusive moms.

Tilltalas du av någon av ovanstående modeller? Är inbyggda hörlurar något du föreställt dig eller önskar i en bärbar dator? Dela med dig i kommentarerna!