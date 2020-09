De senaste åren har Oneplus tillämpat ett upplägg där årets flaggskepp lanseras under våren, för att sedan följas upp av uppgraderade modeller med T-beteckning under hösten. I år blir det ändring på det då Oneplus VD Pete Lau i ett blogginlägg på kinesiska teknikforumet Weibo (via Android Authority) bekräftar att Oneplus 8T blir ensam modell att lanseras hösten år 2020.

En mer avancerad Pro-modell introducerades med 2019 års Oneplus 7 Pro, som erbjöd en rejäl uppgradering över standardmodellen. Oneplus 7T Pro från samma höst blev dock en mindre uppgradering mot standardmodellen, något som i mindre utsträckning även gällde Oneplus 8 Pro från våren år 2020. Kritik riktades då mot att de båda modellerna inte särskiljer sig tillräckligt från varandra, något företaget nu verkar agera på då Oneplus 8T är ensam medlem i årets uppgraderingar.

Pete Lau konstaterar dock att nyfikna telefonentusiaster ändå "har överraskningar att vänta" när telefonen avtäcks. Oneplus bekräftar också några egenskaper hos Oneplus 8T, vilket inkluderar bland annat 120 Hz bilduppdatering och Oneplus Warp Charge 65. Som namnet antyder handlar det om snabbladdning med effekttillförsel om 65 watt, vilket enligt uppgift kan ladda telefonens batteri om 4 500 mAh till full laddning på 39 minuter, och cirka 58 procent på 15 minuter.

En mjukare nyhet är att Oneplus 8T levereras med företagets nya systemmjukvara Oxygen OS 11, vilket som siffran antyder bygger på nyligen lanserade Android 11. Oneplus menar att bolaget blir först ut med att lansera en telefon med det nya systemet, med undantag för Googles telefoner. Detta antyder att kvällens Pixel-evenemang föga överraskande introducerar telefoner som blir först ut med Android 11.

Oneplus 8T avtäcks den 14 oktober klockan 16:00 svensk tid.

