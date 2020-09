När Microsoft lyfte på skynket för hårdvaran i Xbox Series X tidigare i våras var spelkonsolens kylarlösning en av aspekterna som belystes. Företagets kylarlösning bygger på en fläkt i toppen av hårdvarans torndesign som drar luft genom systemkretsens kylfläns och transporterar ut värmen genom taket. Löftet var att designen skulle vara både effektiv och tystgående, något amerikanska medier nu bekräftar.

Lanseringen av Xbox Series X närmar sig med stormsteg och inför spelkonsolerna når marknaden skeppar Microsoft ut testenheter till spelmedier, där amerikanska sådana står först på tur. Dessa har haft möjlighet att tillbringa ungefär en vecka med hårdvaran, och intrycken är hittills övergripande mycket positiva. En av flera egenskaper som lyfts fram som positiv av flera medier är enhetens ljudnivå, som enligt IGN-journalisten Ryan McCaffrey beskrivs som "en viskning".

Även laddningstider med SSD-lagringen beskrivs som att skillnaden är som "natt och dag", där samtliga journalister och Youtube-profiler kunnat testa bakåtkompatibilitet med en förvald uppställning av Xbox One-titlar. Resultaten varierar från små till milsvida skillnader, där The Verge bland annat listar att spelet The Outer Worlds går från laddningstid om 27 sekunder på Xbox One X till blott 6 sekunder på Series X. Destiny 2 går från 1 minut och 52 sekunder till 43 sekunder, och Assassin's Creed: Odyssey från 1 minut 7 sekunder till 30 sekunder.

En funktion relaterad till lagringen är Quick Resume, vilken som namnet antyder ger spelaren möjlighet att snabbt återuppta spelsessioner. Funktionen låter spelaren pausa och växla mellan flera spel samtidigt, där spelens tillstånd sparas som ett cache-tillstånd på SSD-lagringen. Hur många spel som kan pausas i bakgrunden beror på hur stort spelet är, men förhandstestare rapporterar antal om fyra till fem pausade spel.

Att återuppta en spelsession handlar i många fall om en tidsåtgång som understiger 10 sekunder, och detta gäller alltså spel som inte utvecklats för lagringssystemet Xbox Velocity Architecture. Alla spel är inte kompatibla med Quick Resume, men Microsoft lovar att fler blir tillgängliga stegvis fram till lansering. Att spelen ska cachelagras innebär dock att cirka 200 GB av den interna lagringen på 1 TB upptas av systemmjukvara och cacheutrymme, vilket alltså lämnar cirka 800 GB ledigt till användaren.

Även prestanda vid bakåtkompatibilitet med Xbox One-spel imponerar. Samtliga medier anger stabiliserad bilduppdatering, där flertalet titlar som inte nått målet för bilduppdatering gör detta med bravur på Xbox Series X. Teknikanalytikerna hos Digital Foundry anger exempelvis notoriskt tungdrivna Sekiro: Shadows Die Twice som ett exempel på stora prestandavinster.

På Xbox One X pendlar spelet stort mellan 30 och 60 FPS, medan Xbox Series X med få undantag driver spelet i stabila 60 FPS. Gamespot rapporterar också att Final Fantasy XV, som inte ens i sitt prestandaläge tidigare lyckas uppnå stabil bilduppdatering, når 60 FPS utan märkbara dopp under denna nivå. Du som vill beta av högen med ospelade Xbox One-titlar, den berömda "backloggen", ser alltså ut att få en mer behaglig upplevelse på Microsofts nya hårdvara.

Den som också oroat sig för att Microsoft inte ska hålla löftet om en tystgående spelkonsol kan alltså pusta ut. Xbox Series X lanseras den 10 november år 2020 till priset 5 695 kronor, men kunder kan också välja att avbetala enheten som del i prenumerationsprogrammet Xbox All Access. Spelkonsolen sällskapas också av enklare syskonet Xbox Series S.

