Shadow of the Tomb Raider

Civilization VI

Sniper Elite 4

Gears of War 4

Ashes of the Singularity: Escalation

Strange Brigade

Rise of the Tomb Raider

Zombie Army 4: Dead War

Hitman

Deus Ex: Mankind Divided

Battlefield 1

Halo Wars 2

Red Dead Redemption 2

Quake 2 RTX