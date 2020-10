Microsofts produktfamilj Surface innehåller en rad produkttyper, med allt från surfplattor till olika hybriddatorer och även renodlade bärbara datorer. Gemensamt för dessa är att de alla prismässigt befinner sig väl norr om budgetsegmentet, något Microsoft ämnar att ändra på med Surface Laptop Go. Precis som med den billiga surfplattan Surface Go 2 är siktet inställt på de som vill ha mycket för mindre pengar, och sannolikt även Googles Chromebook-kunder.

Det handlar om en bärbar dator med skärm på 12,4 tum och upplösningen 1 536 × 1 024 pixlar. Precis som övriga syskon satsar Microsoft här alltså på formatet 3:2 och panelen stöder touch-interaktion. Under huven arbetar den fyrkärniga Core i5-1035G1 ur Intels tionde generation och denna backas av antingen 4 eller 8 GB LPDDR4X-primärminne.

I dess billigaste konfiguration kommer Surface Laptop Go med 64 GB lagring av den långsammare typen eMMC, men kunden kan välja konfigurationer med SSD-lagring om 128 eller 256 GB kapacitet. Sett till trådlös kommunikation bestyckas datorn med Wifi 6 och Bluetooth 5.0. Anslutningarna på datorns sidor inkluderar en USB Type-A och en USB Type-C, men datorn kan inte laddas med den sistnämnda utan använder Microsofts proprietära laddare Surface Connect.

Utöver dessa bestyckas datorn också med 3,5-millimeters utgång för ljud, och på insidan arbetar en TPM-modul som sköter säker inloggning via Windows Hello. Säker inloggning kan göras med fingeravtrycksläsaren som integreras i strömknappen. Webbkameran, som mäter in på upplösningen 720p, kan dock inte användas för Windows Hello-inloggning.

Komponent Surface Laptop Go Processor Intel Core i5-1035G1 Primärminne 4/8 GB LPDDR4X Skärm 12,4" Pixelsense

1 536 × 1 024 px (148 PPI)

3:2

10-punkters multi-touch Lagring 64 GB eMMC

128/256 GB SSD Trådlös kommunikation Wifi 6

Bluetooth 5.0 Anslutningar 1× USB Type-C

1× USB Type-A

1× Surface Connect

3,5 mm ljudutgång Främre kamera 720p Batteri Upp till 13 timmar batteritid

Laddare: 39 watt effekttillförsel Storlek 278,18 × 205,67 × 15,69 mm BVikt 1,11 kg Riktpris Från 7 659 kronor

Gällande batteritid utlovar Microsoft upp till 13 timmar på en laddning och typisk användning. Datorns vikt mäter in på 1,11 kilogram och trots den låga vikten används aluminium för den övre delen av chassit medan den undre delen använder kompositmaterial bestående av plast och glasfiber. Microsoft belyser att 30 procent av detta material består av återvunnet material från konsumentprodukter.

Surface Laptop Go kostar från 7 659 kronor för den enklaste konfigurationen, men den som önskar bestycka datorn med SSD-lagring får gräva djupare i plånboken. Konfigurationen med 8 GB primärminne och 128 GB SSD tar steget upp till 9 499 kronor, medan samma mängd primärminne och 256 GB SSD kostar 11 699 kronor. Datorn väntas levereras från den 27 oktober år 2020.

Läs mer om Microsoft Surface: