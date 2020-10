När Microsoft introducerade visionen för telefoner med dubbla skärmar i form av Surface Duo blev mottagandet till största del mycket positivt. Den anpassade Android-upplevelsen med en unik tolkning av trenden med vikbara telefoner lockade många. När telefonen väl nådde recensenters händer var tongångarna mycket positiva gällande hårdvaran, medan mjukvaran beskrivs som opolerad och problemfylld.

Surface Duo lanserades den 10 september år 2020 och har därmed hunnit befinna sig i tidiga köpares händer ett par veckor. Bekymmer med mjukvaran ser inte ut att vara det enda som plågar användarupplevelsen då ett flertal rapporter i forumet Reddit pekar på hårdvara som spricker utan allt för omild behandling. Boven i dramat förefaller vara plastchassit runt telefonens USB Type-C-laddningsport, vilken inte skyddas av Gorilla Glass likt övriga delar av telefonen.

I just exchanged mine...the gorilla glass doesn't cover the charging port and the cheap plastic broke during an attempt to plug in the charger. #SurfaceDuo



#bestbuy made me pay a restocking fee 😒 https://t.co/u82VYtk6wc