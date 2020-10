När Apple avtäckte den nya surfplattan Ipad Air 4 gjordes den sällskap av systemkretsen A14 Bionic. Den blir först ut att tillverkas på TSMC:s 5-nanometersteknik vilket borgar för god energieffektivitet, men tidiga läckta prestandaresultat skvallrade om att framstegen sett till just prestanda var blygsamma. I nya resultat är framstegen desto mer imponerande och lämnar konkurrerande kretsar från Qualcomm och Samsung i kölvattnet.

De läckta uppgifterna kommer från Twitter-användaren L0vetodream som publicerar Geekbench 5-resultat om 1 583 poäng för enkeltrådade beräkningar, och 4 198 poäng för flertrådade sådana. Jämförelsevis når bäst presterande konkurrenten Qualcomm Snapdragon 865 typiskt enkeltrådat resultat om 890 poäng och 3 280 poäng som högst för flertrådade beräkningar.

* Specifikationerna baseras på läckta uppgifter och ska ses som spekulativa fram till dess att de bekräftas.

Telefonrivalen Samsung har ännu inte lanserat processorn Exynos 2100 på den egna 5-nanometerstekniken, men tidiga läckta prestandauppgifter anger enkeltrådat resultat om 1 038 poäng och 3 060 poäng i flertrådade scenarion. Då dessa uppgifter kommer från ej lanserade produkter återstår utrymme för justeringar och optimeringar sett till drivrutiner, och bättre slutgiltiga resultat är också att vänta enligt rykteskvarnen. Oavsett vilket ser A14 Bionic ut att leverera prestandamässigt.

