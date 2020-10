När recensionerna av Nvidias senaste toppkort Geforce RTX 3090 publicerades var den allmänna slutsatsen att den monstruösa mängden grafikminne och tillhörande prislappen inte matchade den prestandamässiga vinsten ställt mot syskonet RTX 3080. SweClockers test konstaterar att RTX 3090 bjuder på cirka 12 procent bättre rasterprestanda i 4K UHD, och att kortet är bättre lämpat för den som jobbar med krävande kreativa tillämpningar.

En spelare som inte vill låta minnesmängden gå oanvänd är Twitter-användaren Strife212, som istället för att maxa grafikinställningarna i Crysis 3 helt sonika installerar hela spelet i det 24 GB stora grafikminnet på Geforce RTX 3090. Bedriften uppnås genom mjukvaruverktyget GPU RAM Drive som används till att skapa en virtuell lagringsenhet med 15 GB lagringskapacitet på grafikminnet. Med Crysis 3 installerat återstår 9 GB av kortets totala 24 GB som spelet kan användas till grafikminne.

I installed Crysis 3 on my graphics card!



I used some VRAMdrive software called GPU Ram Drive, made a 15GB NTFS partition on the GPU, then installed Crysis 3 on it



At 4K very high settings get good fps and the game loads very fast - GPU-Z reports total VRAM use 20434MB pic.twitter.com/lLcQsD5JYM