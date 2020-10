För några veckor sedan avslöjade Youtube-profilen Redgamingtech att AMD arbetar på en teknik vid namn Infinity Cache som ska användas med grafikarkitekturen RDNA 2, och därmed grafikkorten i serien Radeon RX 6000. Nu publicerar flitige Twitter-läckaren momomo_us bilder på ett varumärkesskydd från AMD som berör just Infinity Cache, som ser ut att täcka både processorer och grafikkort.

I varumärkesskyddet omnämns en stor mängd tekniska lösningar som berörs, vilket kan handla om att AMD täcker in alla tänkbara produkter där Infinity Cache-tekniken kan komma att användas i framtiden. Uppgifterna avslöjar inte hur Infinity Cache fungerar, men enligt tidigare rapporter handlar det om att AMD bestyckar RDNA 2-arkitekturen med en cachenivå som ger grafikkorten högre minnesbandbredd än minnesbussen rymmer.

Tidigare rapporter har gjort gällande att AMD:s kommande toppkort Radeon RX 6900 bestyckas med 16 GB GDDR6-grafikminne, vilket ansluter över en förhållandevis smal 256-bitars minnesbuss. Ställt mot Nvidias 320-bitars minnesbuss och snabbare GDDR6X-minne i Geforce RTX 3080 hamnar AMD i så fall efter sett till minnesbandbredd, något Infinity Cache ska vara lösningen på. Infinity Cache uppges också leda till att grafikkretsen inte behöver kommunicera med GDDR6-minnet lika ofta.

Om detta stämmer har lösningen två potentiella fördelar ställt mot ett konventionellt upplägg. Att grafikkretsen inte behöver kommunicera med grafikminnet lika ofta minskar belastningen på minnesbandbredden, vilket lämnar utrymme till andra beräkningar. Kombinerat med Microsofts kommande Directstorage-teknik har det potentialen att väsentligt öka effektiviteten i AMD:s framtida grafikkort för hur beräkningar och texturer bearbetas och flyttas runt i systemet.

En annan fördel Infinity Cache skvallrar om är att en smalare minnesbuss och mindre frekvent kommunikation mellan grafikkrets och grafikminne också innebär lägre energikonsumtion. Om AMD skulle välja en bredare minnesbuss och konventionellt bruk av grafikminnet skulle energikonsumtionen också gå upp. Om rykten om 16 GB grafikminne i Radeon RX 6900 stämmer kommer dessa minnesmoduler i sig vara förhållandevis energihungriga, och Infinity Cache och en smalare minnesbuss kan då reducera den totala energikonsumtionen.

AMD avtäcker Radeon RX 6000-serien den 28 oktober år 2020. Företaget har tidigare utlovat en ökning i prestanda per watt om 50 procent, något som kan bygga dels på förbättrad effektivitet per klockcykel (IPC), men också via funktioner som exempelvis Infinity Cache.

