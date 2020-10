Om två trender präglar telefonmarknaden år 2020 är 5G-anslutningar och 120 Hz bilduppdatering eller högre definitivt två sådana trender. I Android-lägret tar båda egenskaper plats i alla flaggskepp som lanseras, och även Apples kommande Iphone 12-serie har på förhand påståtts bestyckas med de båda. Enligt Apple-kännaren Jon Prosser väljer Apple bort 120 Hz till förmån för 5G, där bra batteritid uppges vara orsaken.

I’m told that 120hz not being implemented in iPhone 12 Pro is 100% about battery life.



Hardware was more than capable — but it just eats through battery, and 5G drains enough battery by itself.



It was basically a choice between 120hz or 5G, and they picked 5G. Rightfully so.