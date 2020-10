Den kommande processorserien Ryzen 5000 "Vermeer" utlovar med hjälp av den nya arkitekturen Zen 3 uppemot en 19-procentig ökning i instruktioner per klockcykel (IPC), och som brukligt blir toppmodellerna först ut i butik. Så sent som under gårdagen fick modellerna Ryzen 5600X, 5800X, 5900X samt 5950X svenska priser – där instegsmodellen betingar 3 099 kronor, översatt från det rekommenderade priset 299 USD.

Modellen Ryzen 5 5600X må vara den billigaste Zen 3-baserade processorn vid lansering, men upptar en position strax ovanför det mest populära marknadssegmentet. AMD:s absoluta kioskvältare i Zen 2-tappning är nämligen Ryzen 5 3600, utan X-suffixet, vars sexkärniga konfiguration parad med en prislapp om strax under 2 100 kronor gör modellen populär i mellanklassbyggen.

Bättring uppges vara på väg till "tidigt år 2021" då Ryzen 5 5600 uppges sjösättas, med ett rekommenderat pris om 220 USD – eller 2 280 kronor omräknat till svenska återförsäljarkurser. Den nya processorn tros i allt väsentligt bli mycket lik storebror Ryzen 5 5600X, där segmentering modellerna emellan uppnås genom en differens i klockfrekvenser – likt dagens Ryzen 5 3600 och 3600X.

Processorserien Ryzen 5000 "Vermeer"

Ryzen 9 5950X Ryzen 9 5900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 5 5600 Teknik 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm 7 nm Arkitektur Zen 3 Zen 3 Zen 3 Zen 3 Zen 3 Kärnor 16 st. 12 st. 8 st. 6 st. 6 st. SMT Ja (32 trådar) Ja (24 trådar) Ja (16 trådar) Ja (12 trådar) Ja (12 trådar) Basfrekvens 3,4 GHz 3,7 Ghz 3,8 GHz 3,7 GHz Okänt Turbofrekvens 4,9 GHz 4,8 GHz 4,7 GHz 4,6 GHz Okänt L2+L3-cache 72 MB 70 MB 36 MB 35 MB 35 MB Minnesstöd DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 Upplåst Ja Ja Ja Ja Ja Sockel AM4 AM4 AM4 AM4 AM4 TDP 105 W 105 W 105 W 65 W 65 W Pris vid lansering 799 USD 549 USD 449 USD 299 USD 220 USD

Exakt lanseringsdatum för den ännu icke utannonserade modellen Ryzen 5 5600 återstår att se, men Zen 3 och "Vermeer" i form av Ryzen 5600X, 5700X, 5900X samt 5950X begår debut på butikshyllorna den 5 november.

Vilken modell är du mest intresserad av i den nya Ryzen 5000-serien? Dela med dig av dina tankar i kommentarstråden!