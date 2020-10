Kinesiska Oneplus använder sig av ett lanseringsschema där en ny generation telefoner bjuder på stora tekniska nyheter under våren, följt av en enklare uppgradering under hösten som håller hårdvaran modern. Med tidigare lanseringar har företaget valt att släppa en enklare standardmodell sällskapad av en mer avancerad Pro-modell under både vår- och höstlanseringar, men det ändrar företaget på med Oneplus 8T.

Alla nyheter koncentreras här i en enda modell, där Oneplus 8T bjuder på en uppgradering primärt av Oneplus 8. Föregångaren 8 Pro erbjuder matchande egenskaper och dess skärm med välvda kanter positioneras mot kunder som föredrar detta, och ligger också på en högre prisnivå än Oneplus 8T lägger sig på. Därmed erbjuds Oneplus 8 som en instegsmodell i premiumsegmentet för den mindre kräsne konsumenten, 8T som det moderna mellanläget och 8 Pro för entusiasterna. Oneplus Nord agerar fortsatt alternativ i mellanklassen, där telefonen nu lanseras i nya färgen Ash Grey.

Sett till den tidigare nämnda skärmen behåller den storleken från Oneplus 8 på 6,55 tum och är av Dynamic OLED-typ, där bilduppdateringen tar steget upp från 90 till 120 Hz. Bilduppdateringen är dock inte adaptiv, och användaren får därmed välja mellan 60 och 120 Hz. Upplösningen är fortsatt 2 400 × 1 080 pixlar och fingeravtrycksläsaren är återigen en optisk sådan som integreras i skärmen.

Skärmen är också av platt karaktär, vilket är goda nyheter för den som inte uppskattar trenden med välvda skärmkanter. Sett till dess kapacitet nämner Oneplus att skärmstyrkan här når respektabla 1 100 nits, vilket ger stöd för HDR10+. Företaget meddelar också att skärmen nu bygger på flexibelt glas från Samsung, vilket är tunnare och möjliggör den högre ljusstyrkan.

Egenskap Oneplus 8T Oneplus 8 Oneplus 8 Pro Skärm 6,55 tum

2 400 x 1 080 px

Dynamic OLED

20:9

120 Hz 6,55 tum

2 400 x 1 080 px

AMOLED

20:9

90 Hz 6,78 tum

3 168 x 1 440 px

AMOLED

19.8:9

120 Hz Systemkrets Snapdragon 865 Snapdragon 865 Snapdragon 865 Grafikdel Adreno 650 Adreno 650 Adreno 650 Primärminne 8/12 GB LPDDR4X

UFS 3.1 8/12 GB LPDDR4X

UFS 3.0 8/12 GB LPDDR5

UFS 3.0 Lagring 128/256 GB 128/256 GB 128/256 GB Kamera bak Normalkamera: 48 MP

Makrokamera: 5 MP

Vidvinkel: 16 MP

123° synfält vidvinkel

Monokrom kamera: 2 mpx Normalkamera: 48 MP

Makrokamera: 2 MP

Vidvinkel: 16 MP Normalkamera: 48 MP

Telefoto: 8 MP, 3x hybridzoom

Vidvinkel: 48 MP

Färgfilter: 5 MP Kamera fram 16 MP

f/2.4 16 MP

f/2.0 16 MP

f/2.45 Trådlöst LTE Cat. 18 4x4 MIMO

5G (Qualcomm X55)

Wifi 6

Bluetooth 5.1 LTE Cat. 18 4x4 MIMO

5G (Qualcomm X55)

Wifi 6

Bluetooth 5.1 LTE Cat. 18 4x4 MIMO

5G (Qualcomm X55)

Wifi 6

Bluetooth 5.1 Batteri 4 500 mAh

Warp Charge 65 4 300 mAh

Warp Charge 30T 4 510 mAh

Warp Charge 30T

Warp Charge 30 Wireless Storlek 160,7 × 74,1 × 8,4 mm 160,2 × 72,9 × 8 mm 165,3 × 74,35 × 8,5 mm Vikt 188 gram 180 gram 199 gram Mjukvara Oxygen OS 11

Android 11 Oxygen OS 10

Android 10 Oxygen OS 10

Android 10 Övrigt Dual nano-SIM

Optisk fingeravtrycksläsare i skärmen Dual nano-SIM

Optisk fingeravtrycksläsare i skärmen Dual nano-SIM

Optisk fingeravtrycksläsare i skärmen

IP68-certifierad Anslutning USB 3.1 Type-C USB 3.1 Type-C USB 3.1 Type-C

Att Oneplus 8T är en blygsam uppgradering över föregångarna syns också i specifikationerna.

Systemkretsen är återigen Qualcomm Snapdragon 865, vilken sällskapas av 8 eller 12 GB LPDDR4X-primärminne. Stöd för 5G fås då också över frekvensbanden i Sub-6 GHz och millimetervågor (mmWave), och i samtal med SweClockers berättar Oneplus PR att 5G-stödet har testats med operatören Telia och att stödet aktiveras den 16 oktober år 2020. Tester utförs även med operatörerna Telenor och Tre, men tidsplan för aktivering saknas här.

När det gäller uppsättningen kameror är Oneplus 8T också likt föregångaren 8 Pro. Den primära sensorn mäter in på 48 megapixel och ultravidvinkelkameran på 16 megapixlar, men den sistnämnda har fått expanderat synfält som nu täcker in 123 grader. Makrokameran på 5 megapixlar sällskapas av en monokrom kamera som hjälper till med att fånga svartvita bilder och applicering av diverse färgfilter på fångade bilder.

Den främre selfiekameran behåller upplösningen om 16 megapixlar men bländaröppningen går från f/2,0 till f/2,4. Oneplus berättar att många kunder inte använt kamerans nattläge, helt enkelt för att de inte vetat om att det finns där. Med kameramjukvaran i Oxygen OS 11 används därför AI-algoritmer till att läsa av omgivningarna, och om ljusförhållanden är begränsade aktiveras nattläget automatiskt.

Sett till batteriet får Oneplus 8T en batterikapacitet om 4 500 milliamperetimmar, och detta kan snabbladdas med effekttillförsel om 65 watt. Enligt bolaget tar det 39 minuter att ladda upp batteriet till full laddning. Ökningen i effekttillförsel ska också ske utan risk för snabbare slitage på batteriet. Detta bygger på att telefonen är utrustad med 12 värmesensorer som används tillsammans med en kontrollkrets i batteriet och kabel för att säkerställa gott hälsotillstånd för batteriet.

Sett till strukturen bygger batteriet på två separata batterier som kan laddas med effekttillförsel strax över 30 watt. Detta gör det dels snabbare att ladda telefonen fullt, men sliter också mindre på batteriet. Batteriet stöder laddning av andra enheter via standarden USB-PD, och kan därmed ladda andra produkter med effekttillförsel om 45 watt över USB Type-C. Laddare för andra produkter kan ladda Oneplus 8T med effekt upp till 27 watt.

Oneplus berättar också att företaget har övervägt att inte inkludera en laddare i produktlådan, likt Apple valt att göra med Iphone 12-familjen. Företaget väljer dock att inkludera laddare i kartong av anledningen att Warp Charge 65-laddaren erbjuder ny design och kapacitet som inte funnits tillgänglig tidigare, och att Oneplus-användare inte kan utnyttja telefonens kapacitet till fullo med sina befintliga laddare.

Mjukvaran tar här steget upp till Oxygen OS 11, vilket som namnet antyder bygger på Android 11 i grunden. Utöver nyheterna som Googles operativsystem för med sig uppger Oneplus att de lyssnat på användares kritik mot tidigare systemversioner, och bland annat avlägsnat förinstallerade applikationer som exempelvis Facebook, så kallad "bloatware". Den förändrade gränssnittsdesignen i Android 11 gör också telefonen lättare att använda med enhandsfattning. Då Google inte lanserar Pixel 5 och Pixel 4A 5G officiellt i Sverige blir Oneplus därmed först med Android 11 i Sverige.

Oneplus 8T – pris och konfigurationer

Oneplus 8T Aquamarine Green 8 GB RAM / 128 GB Lagring – 6 499 SEK

Oneplus 8T Lunar Silver 8 GB RAM / 128 GB Lagring – 6 499 SEK

Oneplus 8T Aquamarine Green 12 GB RAM / 256 GB Lagring – 7 499 SEK

Oneplus 8T kan förbeställas i Oneplus webbutik samt från utvalda återförsäljare från den 14 oktober klockan 17:00, och säljstart sker den 20 oktober år 2020. Priset för konfigurationen med 128 GB lagring och 8 GB primärminne landar i 6 499 kronor, medan den mest avancerat utrustade konfigurationen med 256 GB lagring och 12 GB primärminne kostar 7 499 kronor.

Vad tycker du om Oneplus 8T? Uppgraderingen du hade hoppats på eller för försiktig förändring över föregångaren?