AMD har på senare tid gått i bräschen för avancerade säkerhetslösningar på hårdvarunivå, med bland annat Secure Encryption Virtualization – en krypteringslösning som Google nyttjar för att erbjuda krypterade virtuella maskiner till nära noll prestandaförlust. Därtill för AMD en databas gällande säkerhetsbrister under sin "Product Security"-sida, där två sårbarheter i bolagets mjukvaror Radeon Software samt Ryzen Master nyligen publicerats.

Escape Handler (CVE-2020-12933)

A denial of service vulnerability exists in the D3DKMTEscape handler functionality of AMD ATIKMDAG.SYS (e.g. version 26.20.15029.27017). A specially crafted D3DKMTEscape API request can cause an out-of-bounds read in Windows OS kernel memory area. This vulnerability can be triggered from a non-privileged account.