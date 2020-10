Under juni månad i år bekräftade Apple det länge omtalade ryktet att bolaget ska frångå Intel som processorleverantör, till förmån för egenskapta ARM-processorer med samlingsnamnet Apple Silicon. Det är inte första gången företaget kastar ut befintlig leverantör för något nytt, men det är första gången bolaget själva står som processormakare för sina datorer.

På förhand ser övergången ut att leda till ett flertal fördelar ur Apples perspektiv. Utöver full kontroll över vilka funktioner som kan integreras i processorerna ger Apples implementation av instruktionsuppsättningen ARMv8 också ett signifikant steg framåt sett till prestanda per watt, och instruktioner per klockcykel (IPC), ställt mot dagens x86-baserade processorer från Intel. Bolaget har tidigare meddelat att de första Apple Silicon-datorerna ska avtäckas i år, något som nu får datum.

