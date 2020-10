Det är ingen överdrift att kalla CD Projekt RED:s kommande spelsläpp Cyberpunk 2077 efterlängtat. Efter spelföretagets föregående succétitel The Witcher 3 blev förväntningarna på spelet stora, och under året har CD Projekt RED stegvis pytsat ut ny information och demonstration av spelets innehåll via videoserien Night City Wire. I det senaste avsnittet hamnar fokus på spelvärldens fordon, och invånarnas modemässiga stilspråk.

Företaget meddelar här att mycket noggrannhet har investerats i att skapa detaljerade modeller för spelets fordonsklasser, utanpå såväl som inuti. Spelaren får möjlighet att ratta allt från enkla ekonomibilar till lyxbilar, mustiga motorcyklar, snabba sportbilar och tunga fordonsklasser. Utvecklaren lovar också att de olika fordonsklasserna inte enbart skiljer sig åt till det yttre, utan ska också skilja sig åt sett till köregenskaper.

På tal om fordon innehåller avsnittet också gästspel av skådespelaren Keanu Reeves, som lånar sin liknelse och röst till karaktären Johnny Silverhand i Cyberpunk 2077. I verkliga livet kompletterar Keanu Reeves livet som skådespelare med att driva motorcykelfirman Arch Motorcyle med kollegan Gard Hollinger, och duons motorcyklar har fått agera ljudkälla till virtuella motsvarigheter i spelet. En av motorcykelklasserna i Cyberpunk 2077 bygger dessutom på en design från Arch Motorcycle.

Den som fascineras av estetik och mode får också uppleva flera typer i Cyberpunk 2077. Invånare kan välja stil över funktion (kitsch), funktion över form (entropism), form över allt annat (neomilitarism) och även den retro-osande kombinationen av funktion och form med neokitsch. Avsnittet avslutas också med att bekräfta när Cyberpunk 2077 släpps till strömmande spelplattformen Google Stadia.

Stadia-användare kan kasta sig in i Cyberpunk 2077 samma dag som med övriga plattformar, det vill säga den 19 november år 2020. Stadia görs sällskap av PC/Windows, Playstation 4 och Xbox One. En uppgraderad version ska släppas till Playstation 5 och Xbox Series X/S efter lansering, men versionen för nuvarande generationens spelkonsoler är kompatibel med de nya tillskotten. Xbox Series X/S lanseras den 10 november, medan Playstation 5 når svenska kunder den 19 november.

Vilken plattform har du tänkt spela Cyberpunk 2077 på? En uppgraderad PC, Playstation 4 eller Xbox One eller väntar du rentav på uppgraderade versioner till Playstation 5 och Xbox Series X/S?