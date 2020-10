Det som är gammalt kan vara nytt, åtminstone för den som hunnit bli gammal nog att se tillbaka på äldre ting som något nostalgiskt charmigt. Något i denna anda siktar utvecklarna Gellyberry Studios på med The Blocky Ages, ett onlinerollspel av typen MMORPG där utvecklarna själva lyfter fram spel som Runescape och Tibia som direkta inspirationer.

Inspirationen från Tibia syns i det att The Blocky Ages tillämpar en spelmekanik där spelaren förflyttar sig efter ett rutnät (eng. tile-based movement), det vill säga upp, ned, vänster och höger. Spelvärlden är öppen och utforskning krävs för att leta sig vidare i handlingen. I samtal med SweClockers berättar utvecklaren Robin Fredman att studion siktar på en högre svårighetsgrad än liknande spel i genren, vilket bland annat utgörs av att spelare förlorar erfarenhetspoäng när de biter i gräset.

Den höga svårighetsgraden ska inte komma utan belöning dock, och Robin Fredman förklarar vidare att studion satsar på ett system med hög risk och höga belöningar. Spelare som lyckas ta sig an utmaningar ska belönas med bra föremål, och den som framgångsrikt samlar på sig resurser ska kunna köpa mark att bygga hus och slott på. Strid mellan spelare (PVP) kommer vara tillåtet nästan överallt, med undantag för små skyddade områden.

Spelare som begår illdåd i skyddade områden blir efterlysta, och om andra spelare fäller en efterlyst spelare tilldelas de en belöning. Detta system är tänkt att fungera som ett självreglerande system som ska avskräcka spelare från att attackera svagare spelare i nybörjarzoner. Spelet bjuder vidare på typiska MMO-funktioner som föremålsskapande (crafting), utmaningsområden (dungeons) och möjligheter att visa vad spelaren går för i arenastrider.

Utvecklingen av The Blocky Ages påbörjades för sex år sedan, då endast i prototypform där utvecklarna ville utforska vad som krävs för att ta fram ett MMORPG. Projektets begynnelse går att läsa i Robin Fredmans forumtråd hos SweClockers, där han går under medlemsnamnet @BlasteRs. Utvecklarna meddelar också att SweClockers medlemmar får prioriterad åtkomst när nästa alfatest inleds den 13 november.

Fokus för nästa alfatest är enligt utvecklaren att hårdtesta spel mot andra spelare (PVP) och detsamma i arenaform (PVP Arena). Den som vill delta skriver SweClockers i fältet "How did you hear about The Blocky Ages?" på ansökningssidan.

