Under hösten år 2019 sparkade Google igång de strömmande speltjänsternas era med Stadia, som trots imponerande teknik fått en något skakig start. Google är dock inte ensamma på täppan, med konkurrens från både Nvidia och Microsoft med Geforce Now respektive Xcloud. Gemensamt för dessa är att de drivs av stora datacenter, en typ av resurser amerikanska e-handelsjätten Amazon också besitter.

Amazon avtäckte nyligen efter ett års spekulationer den egna strömmande speltjänsten Luna, som skiljer sig från konkurrenterna genom att både vara en speltjänst och en plattform för spelutgivare att skapa egna "spelkanaler" på. Innan Luna lanseras i skarp drift sjösätter Amazon en begränsad testperiod, där amerikanska medier nu lämnar tidiga intryck. Bland dessa återfinns The Verge, som beskriver en upplevelse med förbättringspotential.

Amazon anger en lägsta bandbredd för internetuppkopplingen till 10 Mbps, något The Verge menar är i minsta laget vid trådlösa anslutningar då både bildkvalitet och bilduppdatering hamnar under vad exempelvis Google Stadia bjuder på vid denna bandbredd. När en Ethernet-anslutning använder uppges däremot bildflyt och kvalitet höjas rejält och nå nivåer som "är nästintill oskiljaktiga från lokalt renderade spel".

Denna upplevelse avser spelet Bloodstained: Ritual of the Night, där visuell kvalitet håller hög nivå och latensnivåer är låga. I Metro: Exodus uppges bildupplevelsen vara betydligt sämre än när det spelas lokalt på en dator, och här ska Luna lida av betydligt högre latens än Google Stadia dras med. Överlag uppges Luna vara mer känsligt för instabila Wifi-anslutningar än de stora konkurrenterna.

Enligt The Verge ska en stabil Wifi-anslutning vara nog för att även relativt responskrävande spel som Sonic Mania ska vara spelbara utan allt för svår latens, med latens från Bluetooth-kontroller inräknat. Men så fort instabilitet inträffar i nätverket blir upplevelsen avsevärt försämrad, något som uppges bero på att Amazon inte sänker bildkvaliteten vid instabilitet, vilket leder till att bilduppdateringen sjunker istället.

Andra rapporterade problem innefattar också att ljudet kan hacka, trots att bildkvalitet och spelflyt i övrigt är stabilt. The Verge konstaterar därför att Luna i dagsläget ställer högre krav på hög bandbredd och stabil anslutning, men att tjänsten ger en bra spelupplevelse så länge som detta uppnås. Ett område där Luna ska erbjuda väsentligt bättre prestanda än konkurrenten Xcloud är laddningstider, vilket är den största nackdelen med Microsofts tjänst just nu.

Luna ska istället ladda likvärdigt snabbt som Google Stadia. Jämfört med spelkonsolen Playstation 4 uppges spelet Control laddas betydligt snabbare på Luna, och Bloodstained: Ritual of the Night ska ladda lika snabbt som på en kraftfull spel-PC. Amerikanska medier har ännu inte kunnat testa tjänstens 4K-upplösning, som anges som "kommande funktion", eller den tillhörande handkontrollern som likt Stadias motsvarighet ansluter direkt mot tjänstens servrar för sänkt latens.

Något Amazon Luna däremot blir först med är att möjliggöra strömmande spel till Apples IOS-plattform. Då Apple tar ut en avgift om 30 procent på köp för applikationer eller transaktioner i dessa har de etablerade strömmande speltjänsterna hittills valt att inte lansera på IOS. Företag har dock möjlighet att erbjuda tjänster i webbläsaren, en möjlighet Amazon utnyttjar med Luna. Enligt rykten avser Microsoft att göra detsamma med Xcloud.

Luna utlovar bättre potential för ett snabbt utökat spelbibliotek än konkurrenten Stadia, då Amazon använder Windows-baserade virtuella maskiner istället för de Linux-baserade varianterna hos Stadia. Detta till trots förefaller det inte som att sparfiler från lokala spelsessioner kan överföras till spelens motsvarighet på Luna, en möjlighet som Microsofts Xcloud skryter med.

I dagsläget innehållet spelutbudet 50 titlar, vilket ska utökas kontinuerligt framöver. Storspel i uppställningen innefattar Control, Metro: Exodus, The Surge-serien och hyllade Sonic Mania. Kostnaden för Luna ligger inledningsvis på 5,99 USD per månad under betafasen, men Amazon avslöjar inte vad prislappen blir när Luna lanseras i skarp drift.

