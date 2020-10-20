INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN HAR FIRATS I ÖVER 20 ÅR, OCH IDAG DEN 22 OKTOBER ÄR DET DAGS IGEN. DET FIRAR VI ÅTERIGEN GENOM ATT SKRIKA VERSALT I ARTIKELFORM, OCH SAMTIDIGT PÅMINNA OM HUR IRRITERANDE DET SKULLE VARA ATT LÄSA ARTIKLAR PÅ DET HÄR SÄTTET.
DAGEN FICK SIN BÖRJAN ÅR 2000 NÄR EN PERSON VID NAMN DEREK ARNOLD TRÖTTNADE PÅ ATT FOLK PÅ INTERNET MISSBRUKAR VERSALER NÄR DE VILL UNDERSTRYKA NÅGOT. INTERNATIONELLA CAPS LOCK-DAGEN VAR ALLTSÅ TÄNKT ATT DRIVA MED MÄNNISKOR SOM INTE HAR VETT NOG ATT VARA ÅTERHÅLLSAMMA MED VERSALER ONLINE.
EN ANNAN SIDA AV MYNTET ÄR ATT CAPS LOCK-DAGEN OCKSÅ SES SOM EN RÖRELSE FÖR ATT FÅ BORT TANGENTEN FRÅN TANGENTBORDET, ELLER ÅTMINSTONE FLYTTA PÅ DEN. DETTA DÅ DESS PLACERING GÖR DET LÄTT ATT TRYCKA NED DEN AV MISSTAG, OCH DÄRIGENOM OFRIVILLIGT SKRIVA IRRITERANDE TEXT PÅ DET HÄR VISET.
VI UPPMANAR SÅ KLART INTE ATT NI SKRIKER PÅ VARANDRA I FORUMET, MEN OM DET ÄR NÅGON FORUMTRÅD NI SKA SKRIKA I DIGITALT ÄR DET HELT KLART DENNA!