Om 2020 såg ut att vara ett besvärligt år för Huawei inför hösten har bekymren bara hopat sig, då Post- och telestyrelsen nyligen meddelade att Huaweis teknik inte får användas vid 5G-utbyggnad i Sverige. Huawei satsar vidare trots bekymren, och idag avtäcker företaget flaggskeppstelefonerna i Mate 40-serien. Utöver skryt om snabbast processor och 5G fokuserar företaget likt tidigare på avancerad kameradel.

Serien består av tre telefoner, med Mate 40 som instegsmodell följt av de mer avancerade syskonen Mate 40 Pro och Mate 40 Pro+. Både Pro och Pro+ bestyckas med en 6,76-tumsskärm av typen Flex OLED, vilken uppdateras i 90 Hz. Huaweis VD Richard Yu förklarar att de utan problem hade kunnat välja 120 Hz, men att den sämre batteritiden det leder till inte är värd förbättringen över 90 Hz. Skärmen på Mate 40 mäter istället in på 6,5 tum.

Skärmens kanter är välvda, med 88 graders krökning. Touch-panelen ska erbjuda snabb respons tack vare 240 Hz tryckregistrering, något flertalet Android-telefoner i flaggskeppsklassen erbjuder hösten 2020. Pro och Pro+ stöder upplåsning av skärmen med 3D-ansiktsavläsning, medan Mate 40 får nöja sig med mindre säker 2D-avläsning. Samtliga telefoner har också optisk fingeravtrycksläsare i skärmen.

När det kommer till processorn blir Mate 40-serien den sista att lanseras med Huaweis Kirin-processorer som tillverkas hos TSMC, detta efter att amerikanska handelsregler tvingat TSMC att bryta handel med Huawei. Processorn i fråga är Kirin 9000, som tillverkas på TSMC:s 5-nanometersteknik. Huawei lyfter fram att den blir först med att integrera ett 5G-modem på samma krets som processorn i ett 5-nanometerspaket. Företaget lyfter också fram att förbudet mot Huawei i svenska 5G-nät inte påverkar telefonerna, som kan användas med svenska 5G-nät när dessa tas i drift.

Kirin 9000 består av en uppsättning kärnor där en snabb Cortex-A77-kärna om 3,13 GHz sällskapas av tre aningen långsammare Cortex-A77 på 2,54 GHz, samt fyra enklare Cortex-A55 på 2,05 GHz. Dessa får följe av en rejäl variant av grafikkretsen Mali-G78 med 24 grafikkärnor. Även neurala AI-beräkningar får en uppsättning kärnor, med två stora NPU-kärnor och en enklare. Grafikdelen ska enligt Huawei vara 52 procent snabbare än grafikdelen i Qualcomm Snapdragon 865+.

Jämförelserna med just Snapdragon 865+ fortsätter även till 5G-delen, där Balong-modemet i Kirin 9000 enligt bolaget ska erbjuda fem gånger snabbare nedladdningshastigheter och två gånger snabbare uppladdningshastigheter. Även kretsens sammanlagda energieffektivitet ska vara bättre, där processorn ska vara 25 procent mer energieffektiv än Snapdragon 865+ och 50 procent mer sett till grafikdelen.

Gällande just batteri utrustas Mate 40 Pro och Pro+ med batterikapacitet om 4 400 milliamperetimmar, vilket kan snabbladdas med effekttillförsel om 66 watt. Bolaget blir därmed marginellt snabbare än Xiaomi Mi 10T-serien. Sett till trådlös laddning landar effekttillförseln på 50 watt, och här väljer Huawei att jämföra sig med Samsung Note 20 Ultra och Iphone 12 Pro Max som båda håller sig till 15 watt trådlös laddning.

Ett av Huaweis typiska paradnummer är kameradelen, och även här satsar företaget hårt med Mate 40-serien. Mate 40 Pro och Pro+ bestyckas båda med fyra kamerasensorer, där huvudkameran är en vidvinkelkamera på 50 megapixlar, vilken får sällskap av en ultravidvinkelkamera på 16 megapixlar. Båda modeller får en optisk zoom-kamera och en periskop-kamera, där Mate 40 Pro får optisk zoom på 5× och telefoto på 3× får Mate 40 Pro+ istället optisk zoom på 7× och telefoto på 5×.

Mjukvaran använder Android 10 i grunden, då i dess öppna AOSP-version utan tillgång till Googles mjukvara och tjänster. Ovanpå den öppna grunden finns Huaweis användarmiljö EMUI 11, där nämnvärda nyheter innefattar en förbättrad aktiv skärm (eng. always on display, AOD). Här kan användare bland annat spela in en kort videosekvens och använda denna som bakgrund i det AOD-innehåll som visas på låsskärmen när telefonen är inaktiv.

Om du är intresserad av Mate 40 eller Mate 40 Pro+ går du bet, då Huawei endast lanserar Mate 40 Pro i Sverige. Här blir riktpriset 12 999 kronor, och telefonen säljs inledningsvis genom operatören Tele 2. Mate 40 Pro kan förbokas från den 2 november, och köpas från den 16 november år 2020.

