I och med lanseringen av Nord under sommaren i år återvände Oneplus till de mer prisvänliga nivåer bolaget fick sin början med. Precis som företaget gör med flaggskeppstelefonerna väljer Oneplus nu att även uppgradera sin prisvänliga telefon, som med höstens nyheter blir en serie – Oneplus Nord N-serien. Dessa utgörs av N10 5G, där specifikationerna matchar föregångaren med stöd för 5G-nätverk, och N100 som är en ytterligare prissänkt variant.

Nord N10 5G påminner mycket om sin föregångare, men processorn tar ett steg nedåt. Där ursprungliga Nord bestyckades med Qualcomms Snapdragon 765G får Nord N10 5G istället Snapdragon 690. Som namnet antyder stöder den anslutning till 5G-nätverk, och processorn backas av 6 GB primärminne och 128 GB intern lagring, vilket kan expanderas med 512 GB via minneskort. Skärmen mäter in på 6,49 tum med upplösningen 2 400 × 1 400 pixlar och bilduppdatering om 90 Hz.

Batteriets kapacitet mäter in på 4 300 milliamperetimmar (mAh) och detta kan snabbladdas med 30 watt effekttillförsel via tekniken Warp Charge 30T. Kameradelen utgörs av en huvudkamera på 64 megapixlar och en ultravidvinkelkamera som hanterar 113 graders synfält. Dessa sällskapas av en makrokamera och en kamera för monokroma bilder. Den främre selfiekameran tar steget ned från 32 till 16 megapixlar.

Egenskap Oneplus Nord N10 5G Oneplus Nord N100 Skärm 6,49 tum

2 400 × 1 080 px

IPS/LCD

90 Hz 6,44 tum

1 600 × 720 px

IPS/LCD

60 Hz Systemkrets Snapdragon 690 Snapdragon 460 Grafikdel Adreno 619 Adreno 610 Primärminne 6 GB LPDDR4X 4 GB LPDDR4 Lagring 128 GB

UFS 2.1 64 GB

UFS 2.1 Kamera bak Normalkamera: 64 mpx

Ultravidvinkel: 8 mpx

Makrokamera: 2 mpx

Monokrom: 2 mpx Normalkamera: 13 mpx

Makrokamera: Okänt

Porträttkamera: Okänt Kamera fram 16 mpx Primär: 8 mpx Trådlöst LTE Cat. 18 4×4 MIMO

5G

Wifi 5 (2×2 MIMO)

Bluetooth 5.1 LTE Cat. 18

Wifi 5

Bluetooth 5.0 Batteri 4 300 mAh

Warp Charge 30T 5 000 mAh

18 watt snabbladdning Storlek 163 × 74,7 × 8,95 mm 164,9 × 75,1 × 8,49 mm Vikt 190 gram 188 gram Mjukvara Oxygen OS 10.5

Android 10 Oxygen OS 10.5

Android 10 Övrigt Dual nano-SIM

Fingeravtrycksläsare på baksidan Dual nano-SIM

Fingeravtrycksläsare på baksidan Anslutning USB Type-C USB Type-C Övrigt 3,5 mm ljudutgång 3,5 mm ljudutgång

Nord N100 är den billigare varianten där processorn tar steget ned till Qualcomms åttakärniga budgetvariant Snapdragon 460, vilken backas av 4 GB primärminne. Lagringen mäter in på 64 GB och även detta kan expanderas via minneskortsläsare. Skärmen mäter in på 6,52 tum och batteriet skryter med rejäl kapacitet om 5 000 mAh, vilket tillsammans med budgetprocessorn borgar för god batteritid. Snabbladdning om 18 watt stöds här.

Gällande kameradelen bestyckas Nord N100 med en huvudkamera om 13 megapixlar, en sekundär kamera som fokuserar på porträttbilder med så kallad bokeh-effekt, samt en makrokamera. Båda nykomlingar i Nord-familjen kommer med operativsystemet Oxygen OS 10.5 förinstallerat, vilket bygger på Android 10. Oneplus väljer alltså att inte installera Android 11-baserade Oxygen OS 11 som används med nyligen lanserade Oneplus 8T och dess syskon i 8-serien.

Oneplus Nord N10 5G kostar 3 499 kronor i företagets webbutik. Enklare syskonet N100 kostar istället 1 999 kronor. Båda telefonerna kan beställas nu.

Vad tycker du om specifikationerna kontra prisnivåerna för de båda Nord-nyheterna? Bra balans eller för många kompromisser med hårdvaran?