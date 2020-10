Tidigare i år avtäckte Apple det länge omtalade bytet från Intels X86-processorer till hemmabyggda ARM-processorer i företagets datorer. Processorerna, som ingår i familjen Apple Silicon, ska ta plats i Mac-datorer redan i år. Nu avslöjas detaljer om de tre första processorerna som tar plats i Apples datorer, och även den första hemmasnickrade grafikkretsen.

Uppgifterna kommer från den kinesiska tidningen China Times och rapporteras av 9to5mac. Uppställningen processorer inkluderar A14X, som utöver surfplattan Ipad Pro även ska ta plats i en kommande modell i den bärbara datorfamiljen Macbook. Kodnamnet för processorn är "Tonga", vilket AMD-kännare minns som namnet på grafikkretsen i bland annat Radeon R9 285.

Den hittills okända medlemmen i uppställningen är A14T med kodnamnet "Mt. Jade". Processorn ska användas i en kommande Imac-dator och tillverkas likt övriga A14-processorer på TSMC:s 5-nanometersteknik. Rapporten nämner inte vidare detaljer än så, men A14T kan vara den sedan tidigare omtalade Apple Silicon-processorn med 12 kärnor. Imac blir också hemvist för Apples egenskapta grafikkrets med kodnamn "Lifuka".

Enligt China Times källor inleds tillverkningen av "Lifuka"-grafikkretsen under första halvan av år 2021. Om uppgifterna stämmer använder årets Mac-modeller en variant av den integrerade grafikdel som används i A14 Bionic för mobila enheter, och växlar upp till dedikerad grafik i nästa års prestandafokuserade datorer.

Tidigare rapporter om den första bärbara datorn med Apple Silicon under huven anger att det handlar om en återupplivad 12-tums Macbook, vars Intel-baserade upplaga skrotades under år 2019. Med en variant av A14X under huven uppges datorn nå batteritid runt 15 till 20 timmar, med prestanda per watt som överstiger vad Apple kunnat få med Intels processorer.

Med avtäckandet av de egna ARM-processorerna meddelade Apple att övergången från Intel och X86 till Apple Silicon görs gradvis under en tvåårsperiod. Bolaget har ännu inte avslöjat vilka 2020 års datorer blir, men tidigare rykten anger att Apple arrangerar ett Apple Silicon-evenemang den 17 november år 2020.

