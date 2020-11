I juni i år avtäckte Apple till slut att bolaget överger nuvarande processorpartnern Intel till förmån för egenbyggda ARM-processorer, med familjenamnet Apple Silicon. Övergången ska ske över en tvåårsperiod, med start redan i år då de första modellerna lanseras innan året slut.

Antalet veckor på året lider mot sitt slut, och nu avtäcker Apple att nästa stora teknikevenemang sker den 10 november. På tillställningens informationssida anger företaget inget om vad som ska avhandlas under kvällen, men då ytterligare evenemang troligtvis inte hinner klämmas in under sluttampen av år 2020 handlar det med stor sannolikhet om Apple Silicon-datorer.

På förhand talar rapporter om att 2020 års introduktion av ARM-bestyckade datorer fokuserar på den minsta modellen i Macbook-familjen, där den pensionerade 12-tumsmodellen väntas återupplivas med en variant av processorn A14X Bionic under huven. Samma A14X Bionic väntas också ta plats i nästa års uppgraderade Ipad Pro-modeller, och ersätter då dagens A12Z Bionic.

Andra rapporter gör också gällande att Apples stationära allt-i-ett-dator Imac uppgraderas med Apple Silicon, då specifikt modellen med 24-tumsskärm. Andra rapporter anger att även Macbook Pro 16-tum uppgraderas i år, men då Apple bestyckade dess Intel-variant med nya grafikkretsen AMD Radeon Pro 5600M så sent som i juni i år är detta inte så troligt.

Apples evenemang går av stapeln den 10 november klockan 19:00 svensk tid.

Vad tror, och hoppas, du på att Apple avtäcker under kvällen? En liten Macbook, en rejält utrustad Macbook Pro eller rentav ny Imac med Apples eget kisel?

