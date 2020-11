Intel har under senare år vid flertalet tillfällen gjort tillverkningstekniska snedsteg, där bolagets ökända övergång till tillverkning på 10 nanometer förmodligen är det bästa exemplet. Trots att produkter byggda på 10 nanometer i serierna "Tiger Lake" och "Cooper Lake" så sakteliga börjar nå ut på marknaden har åratal av förseningar fått bolaget att överväga alternativ, enligt The Oregonian (via Slashdot).

Enligt tidskriften uppges Intel, i sin medvetenhet om hur akterseglat bolaget är, undersöka en flytt av bolagets tillverkning från USA till Asien, där TSMC uppges vara en ledande kandidat. Intel uppges inte vara intresserade av att helt avveckla egen tillverkning, där bolagets faciliteter i Hillsboro för närvarande huserar både en stor del av bolagets utveckling och produktion av dess mest avancerade kretsar.

Istället kan Intels intresse i att förlägga tillverkning hos TSMC tillskrivas faktumet att det taiwanesiska bolaget dels tillverkningstekniskt ligger före, men även för att frigöra tillverkningskapacitet för enklare kretsar ur bolagets produktutbud. Intels VD, Bob Swan, kommenterade under oktober månad att TSMC-tillverkning skulle tillåta en "förutsägbar tillverkningsteknisk utveckling för produkter i toppsegmentet".

Huruvida Intel kommer kunna ha kakan och äta den samtidigt, med fortsatt utveckling i Hillsboro parad med tillverkning i Taiwan, återstår att se. Analytikern Dan Hutcheson hos VLSI Research skräder inte orden och menar att fabriken och utvecklingsavdelningen kan bli "irrelevant" och att välja en uppdelad fabless-affärsmodell är en väg framåt "som kan vara mycket svår att ta sig tillbaka från".

Om planerna blir verklighet kan tillverkning av Intel-kretsar hos TSMC komma att ske år 2023 och fortgå fram till, och om, Intel återtar täten inom kretstillverkning. Bob Swan står dock fast vid att Intel fortsatt kommer stå för tillverkning av kretsar själva, även om andelen kontraktstillverkning ser ut att kunna öka från dagens 20 procent.

Ett beslut kring Intels framtida tillverkningsplaner förväntas tillkännages sent under januari år 2021.

Vad tror du om Intels tillverkningsplaner? Diskutera i forumet!

