Med Apples processor i A14 för telefoner och M1 för datorer introduceras processorvärlden till 5 nanometer, med tillverkning signerat taiwanesiska jätten TSMC. Bolaget står även bakom Huaweis kortvariga tillverkning av Kirin 9000-processorer. Den största konkurrenten inom kretstillverkning åt externa bolag är Samsung, som nyligen tog upp kampen med TSMC genom tillverkning av Nvidias Ampere-grafikkort på 8 nanometer.

Samsung ser ut att vara inställda på att inte bli lika sena till festen med 5 nanometer, då företaget under ett evenemang i Kina introducerar processorn Exynos 1080 (via Wccftech). Namnet till trots handlar det inte om en flaggskeppskrets, och är därmed inte uppföljaren till nuvarande prestandaprocessorn Exynos 990. Trots att nykomlingen är tänkt att husera i mellanklassens telefoner ska den ändå vara snabbare än just Exynos 990.

Exynos 1080 tillverkas alltså på Samsungs 5-nanometersteknik med EUV-litografi. Enligt bolaget innebär det att kretsarna kan göras 25 procent mindre och 20 procent mer energieffektiva än varianterna på 7 nanometer EUV. Samsung anger dock att även prestanda per kärna går upp med 50 procent, och 100 procent för flertrådad exekvering. Om uppgifterna stämmer är det första gången en mellanklassens processor med bred marginal ställer flaggskeppet i skamvrån.

Prestandan kommer från en uppsättning kärnor enligt modellen 1+3+4, där siffran ett avser en stor prestandakärna av typen Cortex-A78 klockad till 2,8 GHz. Denna avlastas av ytterligare tre något långsammare Cortex-A78 i 2,6 GHz. När systemet ägnar sig åt mer lättviktiga uppgifter tar fyra enkla kärnor av typen Cortex-A55 över, vilka körs i 2 GHz. Mer potent kapacitet sträcker sig också till grafikdelen, som här består av Mali-G78 MP10.

Enligt Samsungs uppgifter levererar denna hela 130 procent bättre grafikprestanda än Mali-G77 MP11 i Exynos 990. Då Exynos 1080 är tänkt att användas i telefoner bestyckas den också med en bildsignalprocessor (ISP) som kan hantera kamerasensorer med upplösningar upp till 200 megapixlar. Den stöder vidare inspelning av 4K-video med 10-bitars färgdjup, och kretsen är också snabb nog att redigera sådan video i realtid.

Stöd finns också för skärmar med snabb bilduppdatering, något Exynos 990 har begränsat stöd för. Ytterligare funktioner innefattar stöd för trådlösa nätverk via Wifi 6 (802.11ax) och anslutning till tillbehör via Bluetooth 5.2. I enlighet med nya systemkretsar av 2020 års snitt stöds också 5G-anslutningar, i frekvensbanden som ingår i Sub-6 GHz och millimetervågor (mmWave).

Samsung meddelar inte vilken telefon eller mobil enhet som blir först ut med Exynos 1080, eller om det sker i år eller tidigt år 2021. Under våren 2021 väntas Samsung lansera telefonerna i Galaxy S21-serien, där nya flaggskeppskretsen Exynos 2100 väntas göra premiär. Enligt tidiga rapporter ska Exynos 2100 bli kretsen som låter Samsung mäta sig med Qualcomms Snapdragon-processorer i flaggskeppsklassen.

