När det gäller processorer för konsumentdatorer pågår just nu ett krig på tre fronter, där Intel tampas med AMD på en front och Apples ARM-processorer på en annan. Intel behöver dock inte oroa sig för Apple inom servrar, där bolaget istället tampas med ett återupplivat AMD och dess Zen-arkitekturer. Med Zen 2 har AMD lyckats klättra upp ytterligare pinnhål i konkurrensen med Intels dominerande serverposition, och snart hettas kampen upp ytterligare via Zen 3.

En medlem i den kommande serverinriktade processorserien Epyc med kodnamn "Milan" fastnar nu på bild, detta via kinesiska teknikforumet Chiphell (via Momomo_US). Processorn i fråga är Epyc 7763 vilken huserar 64 kärnor med stöd för två trådar vardera för totalt 128 trådar. Det är samma antal som föregående Epyc-familjen "Rome" skryter med, men här arbetar den väsentligt uppgraderade Zen 3-arkitekturen under huven vilket borgar för ett större prestandamässigt steg än antalet kärnor antyder.

Angivna klockfrekvenser börjar vid 2,45 GHz och stiger till 3,5 GHz i boostläge. Det är ett halvt steg upp från de 2,6 GHz respektive 3,4 GHz som Epyc 7002-seriens 64-kärniga alternativ bjuder på. Det ska dock tilläggas att uppgifterna sannolikt kommer från ingenjörsexemplar, och att klockfrekvenserna kan stiga till processorernas slutgiltiga form.

Då Zen 3 för konsumentprocessorer ökar instruktioner per klockcykel (IPC) med 19 procent och prestanda per watt med 50 procent arbetar "Milan"-medlemmarna i Epyc-familjen också mer effektivt per klockcykel jämfört med föregångarna i "Rome"-familjen. I tidigare presentationer har AMD lyft fram Epyc "Milan" som överlägsna Intels kommande motsvarighet i generationen Ice Lake-SP och tillverkning på 10 nanometer Superfin, vilket läckta resultat styrker.

Prestandavinsterna i Zen 3 kommer bland annat från att upplägget för kluster av kärnor (CCX) i processorernas processorkretsar (CCD) ändrats. Med Zen 3 sitter de åtta kärnorna i varje CCD-chiplet ihop och delar samma L3-cache, vilket medför lägre latens och färre prestandastraff när data ska hämtas från cache. Epyc "Milan"-processorerna lanseras i slutet av år 2020 och tar plats i samma SP3-sockel som sina föregångare.

Läs mer om AMD Epyc: