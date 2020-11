I likhet med primärminne såsom DDR4 pendlar priserna för SSD-enheter, i vilka NAND-kretsar ligger till grund för lagringskapaciteten. I början av 2020 förutspåddes en kraftig prisökning av SSD-enheter, något som i kölvattnet av COVID-19-pandemin inte blev fallet utan tvärtom. Lägre investeringar har lett till överkapacitet och därigenom lägre priser.

Priskoll: SSD-enheter

SSD-enhet Kapacitet Formfaktor Gränssnitt Pris per GB* Pris Kingston SSDNow A400 960 GB 2,5" SATA 6,0 Gbps 1,01 kronor Samsung 870 QVO 1 TB 2,5" SATA 6,0 Gbps 1,05 kronor Western Digital Blue 3D NAND 1 TB M.2 SATA 6,0 Gbps 1,05 kronor Intel SSD 660p 1 TB M.2 PCI-E 3.0 x4 1,08 kronor Seagate Barracuda Q1 960 GB 2,5" SATA 6,0 Gbps 1,09 kronor Samsung 870 QVO 2 TB 2,5" SATA 6,0 Gbps 1,08 kronor Kingston SSD KC600 1 TB 2,5" SATA 6,0 Gbps 1,09 kronor Kingston SSDNow A400 480 GB 2,5" SATA 6,0 Gbps 1,10 kronor Samsung 870 QVO 4 TB 2,5" SATA 6,0 Gbps 1,10 kronor Kingston A2000 1 TB M.2 PCI-E 3.0 x4 1,12 kronor Intel SSD 660p 2 TB M.2 PCI-E 3.0 x4 1,13 kronor Intel SSD 665p 1 TB M.2 PCI-E 3.0 x4 1,20 kronor Intel SSD 665p 2 TB M.2 PCI-E 3.0 x4 1,27 kronor Kingston A2000 500 GB M.2 PCI-E 3.0 x4 1,29 kronor Western Digital Blue SN500 1 TB M.2 PCI-E 3.0 x4 1,31 kronor Intel SSD 660p 512 GB M.2 PCI-E 3.0 x4 1,35 kronor

* Gäller aktuella priser i butiker med tillgänglighet 2020-11-19.

Istället för att som förutspått närma sig 2 kronor per gigabyte (GB) har SSD-enheter närmat sig blott 1 krona per gigabyte. För den som inte söker en SSD med topprestanda innebär detta att en dryg tusenlapp räcker för en enhet på 1 TB (1 000 GB), vilket är en kapacitet som för bara några enstaka år sedan var utom räckhåll för de flesta entusiaster.

Intressant är även vilka kapaciteter som är mest prisvärda, då sett enbart till gigabyte per krona. Det handlar just om de mer svulstiga enheterna om 1 TB och uppåt som ger mest för pengarna. Medan undantag finns för gårdagens standardmodeller på 512 GB och nedåt är det få som kommer i närheten av de mer rimliga alternativen.

Samtidigt har gapet krympt mellan SSD-enheter med den traditionella formfaktorn 2,5 tum med gränssnittet SATA 6,0 Gbps och mer kompakta M.2-lösningar med det väsentligt snabbare gränssnittet PCI Express. De senare är i de flesta fallen fortsatt något dyrare, men det finns samtidigt enstaka enheter som går emot trenden.

I den senare kategorin är det främst två serier som utmärker sig – Kingston A2000 och Intel SSD 660p, vilka ligger riktigt nära 1-kronorssträcket och kan konkurrera även mot de billigaste 2,5-tums SSD-enheterna. Av dessa är det många på SweClockers som föredrar Kingstons alternativ, då denna använder på pappret mer hållbara TLC NAND medan Intel använder QLC NAND.

Nämnvärt är att den senare även finns uppdaterad i form av Intel SSD 665, som bygger kring en ny, mer hållbar och högpresterande, generation flashminne. Den här serien har dock ännu inte sjunkit ned till samma prisklass som föregångaren, men ligger trots detta på nivåer som gör den konkurrenskraftig mot de långsammare 2,5-tumsenheterna.

Den kraftiga prisnedgången för de M.2-baserade SSD-enheterna med gränssnittet PCI Express är anmärkningsvärd. När exempelvis Samsung SSD 960 Pro lanserades år 2017 låg priset per gigabyte runt 6 kronor, medan enheter som Samsung SSD 970 Evo och Intel SSD 660p året därpå började krypa under 3 kronor. Under samma tidsperiod har traditionella 2,5-tumsalternativ kostat en bit under 2 kronor per gigabyte.

Att gapet slutit sig bör ses som att marknaden stabiliserats. När M.2-formfaktorn först introducerades och gav PCI Express-hastigheter till SSD-enheter tog tillverkare tillfället i akt att höja marginalerna. Hårdnande konkurrens har nu lett till att M.2-enheterna lyder under samma regler som 2,5-tummarna, där kontraktspriserna på NAND-minne snarare än segmentering dikterar prisbilden.

Till skillnad från DDR4-minnen som väntas gå ned ytterligare är framtiden mer oviss för SSD-enheter. Enligt DRAM Exchange (via Business Korea) sjönk kontraktspriserna för NAND-kretsar under oktober månad med 3 procent jämfört mot september. Huruvida ytterligare prisfall blir tillräckligt stort för att göra avtryck på konsumentmarknaden återstår att se.

SSD-priserna är rekordlåga och högpresterande M.2-enheter bränner inte längre hål på plånboken. Kommer det här få dig att köpa en ny, större, SSD? Dela med dig av dina tankar i kommentarsfältet!