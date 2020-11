Onsdagen den 18 november sjösätter AMD sin nya grafikarkitektur RDNA 2, där syskonen Radeon RX 6800 respektive RX 6800 XT blir först ut. Bolaget har själv gått ut och publicerat prestandasiffror sedan tidigare, men ingenting går upp emot resultat som inte kontrolleras officiellt. Twitteranvändaren TUM_APISAK är en som specialiserat sig på att gräva fram just sådana resultat – denna gång från Ashes of the Singularity.

Testet som körts är "Crazy 1080p", där Radeon RX 6800 XT till synes matchar Geforce RTX 3080. Övriga vitala uppgifter gällande testsystemet, såsom klockfrekvenser för CPU eller grafikprocessor, anges inte. Videocardz förutsätter dock att resultatet är satt med ett kort av referensdesign, då dessa nu gör ronder hos hårdvarumedia.

Uppdatering 13:03: TUM_APISAK har även grävt fram 4K-resultat ur samma databas. Här visar AMD Radeon RX 6800 XT på prov på högre prestanda än Nvidia-konkurrenten Geforce RTX 3080. Likt 1080P-resultaten används grafikinställningar av Crazy-kvalisort, medan testsystemet är detsamma som innan.

► AMD presentererar RDNA 2 – Radeon RX 6000 och "Big Navi"

Grafikkort från partnertillverkare väntas nå recensenter och marknaden först vid ett senare tillfälle. Radeon RX 6800 XT får ett av AMD rekommenderat pris på 649 USD – något som väntas innebära över 7 000 kronor i svensk handel.

