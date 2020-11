Den 10 november år 2020 lanserades Microsofts nya spelkonsoler i Series-familjen, där prestandamodellen Series X övertar titeln från Xbox One X från föregående generation. En speltitel som många Xbox-ägare sannolikt sett fram emot är CD Projekt RED:s försenade kioskvältare Cyberpunk 2077, som lanseras till både One X och Series X.

Det är dock inte givet att alla som äger en Xbox One X tagit steget över till Series X, eller för den delen fått tag på ett exemplar på grund av den begränsade tillgång som plågar många produkter hösten 2020. För den som undrar om det är värt att investera i Microsofts hårdvara av senaste snitt presenterar CD Projekt RED ett specialavsnitt av videoserien Night City Wire, där fokus ligger på just jämförelse mellan One X och Series X.

I videon växlar utvecklaren mellan att demonstrera utforskande av staden till fots och i fordon på två generationer flaggskepp i Microsofts Xbox-familj. Cyberpunk 2077 släpps den 10 december år 2020 till Xbox One, Xbox Series S/X, Playstation 4, PC/Windows och Google Stadia.

Står du i valet och kvalet mellan Xbox-versionerna, eller tänker du spela på en annan plattform? Dela med dig i kommentarerna!